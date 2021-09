Xbox Game Pass, 5 giochi lasciano il servizio alla fine di settembre

Microsoft ha appena svelato che alla fine del mese di settembre diversi giochi lasceranno Xbox Game Pass, il popolare servizio in abbonamento che consente di usufruire di tantissimi titoli inclusi.

Di conseguenza, chiunque disponga di un abbonamento a Xbox Game Pass dovrebbe dunque affrettarsi per provarli il prima possibile, prima che lascino definitivamente il servizio.

Ricordiamo inoltre che a partire da oggi altri 6 giochi lasceranno il servizio, tra i quali è incluso anche un big di Microsoft arrivato al fine vita.

In compenso, per il mese di settembre sono stati annunciati ben 13 nuovi giochi, con tante novità in arrivo direttamente al day one.

Un sacrificio necessario per consentire la costante aggiunta di nuovi titoli sul servizio è quindi quello di rimuoverne altri dopo diversi mesi: fortunatamente agli abbonati viene sempre dato abbastanza preavviso, così da permettere loro di provarli prima che sia troppo tardi.

Xbox Game Pass rimuoverà dunque ben cinque titoli dal proprio catalogo il 30 settembre: avrete dunque due settimane di tempo per poterli scaricare e portare a termine (via Game Rant).

Di seguito vi proporremo tutti i giochi che lasceranno Xbox Game Pass, con i relativi link alle pagine ufficiali per poter procedere al download o all’eventuale acquisto:

Tra questi, sicuramente le perdite più pesanti sono rappresentate da Night in the Wood e Warhammer Vermintide 2, due titoli particolarmente apprezzati dagli iscritti al servizio: il primo è una gradevole avventura dallo stile grafico unico che pone grande enfasi sulla storia e l’esplorazione, mentre il secondo è un gioco co-op a 4 giocatori in prima persona ambientato nell’omonimo universo fantasy.

Ricordiamo inoltre che, se siete attualmente in possesso di un iscrizione attiva a Xbox Game Pass, potrete approfittare di uno sconto speciale per poterli fare vostri per sempre, anche dopo l’uscita dal catalogo.

In compenso, una delle novità in arrivo dovrebbe fare molto felice gli appassionati di calcio: Football Manager 2022 sarà disponibile al day one.

L’annuncio dei giochi che lasceranno il catalogo è arrivato con una simpatica svista da parte di Xbox Game Pass, che ha «regalato» ai suoi fan anche un giorno gratis.

Uno dei titoli che ha sicuramente giovato dal suo inserimento sul servizio di Microsoft è stato Outriders, ma gli sviluppatori hanno ammesso di stare ancora aspettando di ottenere il giusto compenso.