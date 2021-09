PS Store svela nuova offerta della settimana: uno sparatutto “leggendario”

PS Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana su un amato titolo di Blizzard: si tratta di uno degli hero shooter più famosi di sempre.

Naturalmente stiamo parlando di Overwatch, uno dei fenomeni di maggiore successo degli ultimi anni che rimarrà disponibile in offerta su PlayStation Store per tutta la settimana.

L’offerta è già disponibile online, insieme ai Doppi Sconti su tantissimi giochi in catalogo, tra i quali è incluso Assassin’s Creed Valhalla.

La promozione di Overwatch servirà a sostituire quella su un gioco sportivo appena uscito, che rimarrà in offerta solo per oggi.

Su Overwatch sarà di fondamentale importanza riuscire a collaborare con la propria squadra per arrivare alla vittoria finale: si tratta di uno sparatutto 6 vs 6 in cui ogni eroe dovrà riuscire a ricoprire un determinato ruolo per portare a termine gli obiettivi.

L’offerta della settimana di PlayStation Store è dedicata alla Legendary Edition, la versione del titolo che include anche tanti contenuti aggiuntivi, tra cui 5 modelli leggendari, 5 modelli epici e 5 modelli Origins.

Se ancora aveste dubbi su cosa aspettarvi all’interno del titolo Blizzard, di seguito troverete la descrizione ufficiale del gioco direttamente da PS Store:

«Unisciti alla lotta per il futuro nel vincitore del premio “Miglior gioco continuativo” dei Game Awards. Prendi il tuo posto nel mondo di Overwatch e scegli il tuo eroe tra soldati, scienziati, avventurieri e fenomeni. Distorci il tempo, sfida le leggi della fisica, scatena incredibili poteri e impugna armi straordinarie. Affronta i tuoi nemici in scenari rappresentativi di tutto il mondo nello sparatutto a squadre definitivo».

Overwatch Legendary Edition è attualmente disponibile a soli 14,99€, contro i 59,99€ del prezzo di listino: significa che potrete ottenerlo per un periodo limitato con il 75% di sconto.

Potete consultare voi stessi l’offerta, e procedere eventualmente all’acquisto, cliccando sul seguente link: vi ricordiamo che la promozione settimanale sarà disponibile fino a giovedì 23 settembre.

Nel frattempo, vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare di tantissimi giochi scontati fino al 75%.

Potrete inoltre risparmiare cifre importanti su contenuti aggiuntivi e DLC dei vostri giochi preferiti: queste offerte saranno ancora disponibili per una settimana.

Non dimenticatevi inoltre di tenere d’occhio la vostra console next-gen: PS5 ha appena ricevuto un aggiornamento software che permette di installare gli SSD esterni.