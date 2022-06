Steam, ecco il nuovo gioco gratis a tempo: è un titolo strano, ma recente

Steam offre spesso la possibilità di giocare gratis ad alcuni titoli. A volte per un weekend, a volte per qualche giorno, stavolta per una settimana intera.

Uno degli ultimi titoli offerti per un periodo limitato è stato Outriders, il recente sparatutto GDR cooperativo disponibile anche su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon).

Titolo che, per altro, siete ancora in tempo per provare gratis su Steam: ecco come potete fare.

Di recente, invece, sulla piattaforma di Valve è tornato un titolo di culto che era scomparso per davvero troppo tempo. L’avete indovinato? Eccolo qui.

Ma qual è il titolo che potete giocare gratis, per ben una settimana, su Steam? Se non l’avete indovinato dall’immagine qui sopra, ecco la risposta: Crimesight.

Crimesight è l’ultimo titolo di Konami, un esperimento interessante per la volontà di gettarsi nel mondo dei videogiochi investigativi esclusivamente con una modalità online.

Un titolo strano, l’avrete intuito. La scelta di giocare esclusivamente in multiplayer non può non dividere curiosi e dissidenti in due schieramenti ben distinti.

Se siete tra quelli che vogliono dare una possibilità al titolo potete farlo, da ora, fino a lunedì 27 giugno alle ore 19.

Il titolo è riscattabile su Steam a questo indirizzo, una pagina che vi consigliamo di girare anche ad un vostro amico per provare al meglio l’esperienza del titolo Konami.

E se verrete stregati da Crimesight, ma entro il 23 giugno, potrete acquistarlo ad un prezzo ridotto: circa €13 al posto del prezzo di lancio di €19,99.

Se non volete rischiare di sprecare memoria preziosa sul vostro PC, leggete la nostra recensione del titolo per sapere tutto ciò che vi serve.

Giro di news dal mondo di Steam: Final Fantasy VII Remake è arrivato sulla piattaforma di Valve, ma con un prezzo decisamente particolare; è uscita di recente la classifica dei giochi più scaricati di Steam Deck, la console portatile, ed è abbastanza curiosa.