Final Fantasy VII Remake è sbarcato su Steam, con un prezzo particolare

Dopo aver militato per un po’ su Epic Games Store, da oggi Final Fantasy VII Remake è sbarcato anche su Steam, completando il posizionamento su PC.

La versione è Intergrade, disponibile anche per PS5 tramite Amazon, ovvero la migliore possibile per quanto riguarda il ritorno dell’avventura di Cloud e amici.

Un’edizione che include anche il DLC dedicato a Yuffie, di cui vi abbiamo parlato tempo fa con la nostra recensione.

Ed ora i giocatori su Steam potranno giocare a Final Fantasy VII Remake, giusto in tempo per recuperare l’avventura in vista del sequel recentemente annunciato.

L’arrivo su Steam è stato annunciato nella nottata di ieri, durante l’evento speciale dedicato ai 25 anni di Final Fantasy VII.

Square Enix ha annunciato che il titolo sarebbe stato disponibile da subito su Steam e, effettivamente, da oggi si può comprare sullo store di Valve.

Da oggi, effettivamente, Final Fantasy VII Remake Intergrade è disponibile per l’acquisto, ed è stato proposto con un prezzo di lancio particolare.

Il titolo è proposto a prezzo pieno su Steam, ovvero €79.99, ma già da ora è possibile acquistarlo con il 29% di sconto, ad un prezzo di €56.79 per ora.

Interessante, ma effettivamente prevedibile, che Square Enix abbia deciso di agevolare il lancio del gioco con un prezzo di favore.

Il titolo è anche verificato per Steam Deck tra l’altro, quindi potrete portare sempre con voi Cloud e soci nella loro versione aggiornata e definitiva.

E chissà se le mod verranno supportate anche su Steam, visto che Final Fantasy VII Remake su PC ha già dato il meglio di sé.

Una di queste, quella relativa a Zack, è stata in qualche modo profetica in vista degli annunci che sono arrivati ieri notte.

Infatti uscirà Crisis Core Reunion, che segna il ritorno del prequel di Final Fantasy VII in una veste inedita.