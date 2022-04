Steam vi offre 2 nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un famoso GDR Bethesda

Per celebrare al meglio la festa di Pasqua, Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti una grande opportunità: da questo momento è possibile scaricare due giochi gratis, per poterli provare liberamente durante tutto il weekend.

I titoli offerti sono Squad e The Elder Scrolls Online, il popolare spin-off multiplayer del franchise di Skyrim (che potete acquistare in offerta su Amazon) e non sarà necessario effettuare alcun acquisto, ma basterà essere unicamente in possesso di un account sullo store di casa Valve.

Per l’occasione, gli utenti potranno anche approfittare di sconti esclusivi sui prodotti disponibili gratuitamente, così da poterli aggiungere permanentemente all’account anche dopo il termine della prova gratuita.

Entrambi i titoli fanno infatti parte dei nuovi affari del fine settimana: Squad è acquistabile con il 25% di sconto, mentre The Elder Scrolls Online potrà essere vostro con riduzioni di prezzo fino al 70%.

Squad è uno sparatutto multiplayer in prima persona che schiererà i giocatori in battaglie 50 vs 50, offrendo un combattimento realistico che richiederà la massima coordinazione e un ottimo gioco di squadra per riuscire a vincere.

Gli utenti potranno divertirsi su grandi mappe aperte, costruendo basi e guidando veicoli armati per un’esperienza di gioco tattica in scala reale, adatta per i giocatori più esigenti.

In The Elder Scrolls Online gli utenti potranno invece godersi un’incredibile storia in continua espansione lungo tutta Tamriel, scegliendo se intraprendere un viaggio con i propri amici o se divertirsi semplicemente da soli.

I giocatori potranno così scoprire la storia ambientata nel popolare universo di Bethesda tutte le volte che vorranno, con tutto il divertimento aggiuntivo delle funzioni multiplayer come dungeon più pericolosi o spettacolari battaglie PvP.

Potete scaricare immediatamente i nuovi giochi gratis a tempo limitato di Steam dirigendovi ai seguenti link: vi ricordiamo che Squad sarà disponibile esclusivamente per il weekend, mentre The Elder Scrolls Online sarà giocabile fino al 26 aprile.

Se preferite invece il gaming su console, segnaliamo che The Elder Scrolls Online è disponibile gratuitamente anche su Xbox grazie alla nuova promozione.

Tornando invece agli omaggi disponibili su PC, segnaliamo che Epic Games Store ha appena reso disponibili 2 nuovi giochi gratis, che saranno vostri per sempre dopo averli riscattati.