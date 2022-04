Steam Deck riceve un upgrade importante per il gaming con mouse e tastiera

Le prime console Steam Deck sono ormai entrate in possesso dei primi fortunati fan: Valve ha infatti iniziato a consegnare le prime versioni della console ibrida pensata per tutti i fan del gaming su PC.

La piattaforma è in grado però di trasformarsi in un PC vero e proprio, prendendo spunto da Nintendo Switch (potete acquistare il suo modello OLED su Amazon): è infatti possibile collegarla a un televisore per utilizzarla anche con mouse e tastiera.

Questo è possibile non solo collegando manualmente la console, ma anche utilizzando un’apposita dock che attualmente non è ancora disponibile: come vi avevamo raccontato nella nostra guida dedicata, Valve aveva già descritto quali sarebbero state le specifiche esatte.

I creatori di Steam avevano infatti segnalato che la Dock avrebbe offerto la possibilità di usufruire di una porta USB 3.1 e di due ingressi USB 2.0, pienamente sufficienti per poter collegare mouse, tastiera e altri accessori per il gaming su PC.

Tuttavia, sembra che nelle ultime ore sia arrivata una gradita sorpresa: Game Rant ha infatti segnalato che la descrizione ufficiale della Dock di Steam Deck è stata appena aggiornata, segnalando un’interessante novità.

Nella nuova FAQ adesso viene infatti segnalata la presenza di 3 porte USB 3.1: evidentemente, Valve deve aver deciso di sostituire i precedenti ingressi per rendere la nuova base ideale anche per i giocatori più esigenti.

Inoltre, la descrizione ufficiale ha anche confermato la compatibilità con il Gigabit Ethernet, consentendo così ai fan di poter disporre di velocità di connessione ottimali in download e upload per scaricare giochi e per il multiplayer online.

Si tratta indubbiamente di un’ottima notizia per gli appassionati, anche se per poter implementare tali modifiche potrebbe essere stato necessario un rinvio del dispositivo.

Inizialmente la finestra di lancio prevista era infatti stata segnata per primavera 2022, ma questa informazione pare sia stata rimossa: non resta dunque che attendere una nuova conferma ufficiale per l’arrivo della base per Steam Deck.

In ogni caso, la console ibrida sembra aver riscontrato un notevole successo, con o senza dock: Steam Deck è infatti riuscita a superare addirittura le vendite PC di Elden Ring.

Se siete curiosi di scoprirne di più sulla nuova piattaforma di Valve, nella nostra guida dedicata potete scoprire tutto ciò che dovete sapere su Steam Deck.