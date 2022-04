Non sarà né una console né un PC, ma intanto Steam Deck vende più di Elden Ring

È un mercato di mezzo, quello a cui si rivolge Steam Deck. La nuova piattaforma di casa Valve, che ha visto le prime spedizioni nel corso di febbraio e vedrà molti consumatori che l’hanno preordinata riceverla solo alla fine dell’anno, ha il form factor di una console portatile di generose dimensioni, ma è in realtà un PC in miniatura pensato per giocare i videogiochi di Steam.

Se è vero che questa posizione intermedia rischiava di non portarla ad attrarre l’amore né dei giocatori console né dei giocatori su PC, lo è anche che al momento i numeri ci dicono tutt’altro.

Secondo quanto rilevato dal sito SteamDB, che stima l’andamento delle vendite proprio su Steam, Steam Deck nelle ultime due settimane ha fatto registrare più vendite del sempreverde Elden Ring, che a quasi due mesi dalla sua uscita continua a monopolizzare l’attenzione e le chiacchierate degli appassionati.

Steam Deck sta ottenendo molte attenzioni dai videogiocatori

La classifica pubblicata dal sito ci mostra un Steam Deck in prima posizione, incalzata proprio dal videogioco di FromSoftware. La settimana prima la piattaforma si era fermata alla seconda piazza, con Elden Ring (che trovate anche su Amazon) – sicuramente il gioco commercialmente più forte di questo periodo – che si era accontentato della terza (al primo c’era il debuttante LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker).

In sintesi, insomma, c’è un nutrito numero di appassionati che – complici anche i primi video spuntati online realizzati da chi l’ha ricevuta con puntualità – si è convinto a compiere il grande salto e portare a casa la piattaforma. Oltretutto, considerando che è anche possibile installare Windows e “aggirare” i limiti dell’OS pre-installato (su Tom’s Hardware la guida che vi spiega come fare), è davvero possibile sbizzarrirsi con i giochi di qualsiasi libreria per PC, con un po’ di malizia.

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo realizzato diverse guide introduttive a Steam Deck per aiutarvi a scegliere il modello ideale per le vostre esigenze, sottolineando anche come verificare che un gioco sia completamente compatibile con la piattaforma.

Si direbbe, da questo debutto, che la piattaforma non sia affatto destinata a ripetere il flop delle precedenti Steam Machine: nonostante sembrasse che il mondo videoludico avesse spostato solo su mobile le sue ambizioni portatili, insomma, la formula ibrida di Switch prima e l’esperimento di Steam Deck poi ci confermano che c’è ancora voglia di giocare fuori casa con una piattaforma dedicata.