Steam Deck, arriva il nuovo update: ci sono nuove opzioni per sicurezza

Steam Deck continua a migliorarsi, e il nuovo update è dedicato ad alcune opzioni di sicurezza inedite, e non solo.

Valve ha messo le mani su Steam Deck, per così dire, con un nuovo update che aggiunge la schermata di blocco, il cambio tra finestre e tanto altro.

Le novità sono tantissime, e come sempre sono state elencate dall’azienda con precisione nella lunghissima patch note (che potete recuperare a questo indirizzo).

Inoltre, Valve si è soffermata nel raccontare con attenzione ciò che vi attenderà nella vostra Steam Deck con il nuovo update. L’approfondimento (qui per intero) analizza delle novità davvero molto interessanti.

Prima di tutto, da ora è possibile inserire un codice PIN per bloccare Steam Deck all’avvio o al ripristino della console in stato di pausa.

Ma anche, in via opzionale, quando si fa il login o si passa alla modalità Destkop. Esattamente come succede per gli smartphone, ad esempio, con un codice.

Inoltre ora è possibile passare da una finestra all’altra con più facilità. La funzionalità ora è compatibile con ogni software avviato su Steam Deck, e con questo update viene utilizzato anche un menù rapido per decidere facilmente quale finestra mettere come principale.

Due delle tante novità della console di Valve, che non è certo la prima volta che si aggiorna. Gli ultimi update erano infatti dedicati al gaming più spinto.

Sulla console è arrivato anche Xbox Game Pass, con il suo catalogo sconfinato di giochi da usare in portabilità.

Ma fate attenzione a quelli non compatibili: ecco i giochi che non funzionano, al momento, su Steam Deck.