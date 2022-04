Elden Ring sorprende su Steam Deck: i caricamenti sono più veloci di PS5

Il 2022 dei videogiochi è un periodo sicuramente florido e pieno di alternative, tra le quali possiamo inserire l’idea di giocare Elden Ring su Steam Deck.

La rivale di Nintendo Switch (che trovate su Amazon) prodotta da Valve offre la possibilità, come sapete, di giocare i giochi che sono presenti nella libreria Steam.

Anche se non tutti sono ancora compatibili, per una serie di motivi diversi, con Steam Deck: ecco quelli che, finora, non possono essere giocati sulla console portatile.

In compenso, oltre ad Elden Ring su Steam Deck è possibile usare Xbox Game Pass, una combo davvero notevole.

Le console portatili come Steam Deck sono indubbiamente comode, anche quando sono grandi, perché permettono di giocare ovunque anche a giochi molto corposi.

Lo sanno bene gli utenti Nintendo, e l’azienda stessa, visto che è stato il valore aggiunto di Switch per la gioia del portafogli della Casa di Kyoto.

Ma, bando alle ciance, vale la pena giocare Elden Ring su Steam Deck? E chi ce lo può dire se non l’irreprensibile ElAnalistaDeBits con le sue analisi approfondite?

Nel video che potete vedere qui sopra sono state prese in esame le versioni PS4, PS5, Xbox Series S e Steam Deck, ovviamente. Per i pigri che non hanno aperto il video, segue un rapido resoconto.

Elden Ring su Steam Deck è visivamente paragonabile alle console di attuale generazione, se impostato con i settaggi grafici su Alto. Tuttavia, il prezzo da pagare è un risoluzione minore ed una fluidità fissa a 30fps.

Dove la console Valve vince sono i tempi di caricamento, che risultano molto più veloci delle versioni su console current gen. Con buona pace dei lodati SSD di PS5 ed Xbox Series X|S, che non possono nulla contro la piccola Steam Deck.

Chissà se anche sulla console Valve vedremo le speedrun da record che abbiamo visto nelle scorse settimane, alcune delle quali sono troppo impressionanti per sembrare vere.

Se state pensando di acquistare una Steam Deck, sapete già cosa dovete fare prima: consultare la nostra guida con tutto quello che dovete sapere.