Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a luglio 2025. Da segnalare il primo volume de La Voce della Strada, con protagonista le rime arrabbiate del rapper Yukito Oji, e Frieren – Oltre la fine del viaggio Anthology, raccolta di storie brevi e spin-off firmate dai mangaka Soichi Igarashi, Jona, Kassan, Ren Miura e Kazumi Yamaguchi.

La Voce della Strada 1

Dopo aver perso da bambino la madre e la sorella, il diciassettenne Yukito Oji sembra non avere più via d’uscita dallo squallore delle strade di Osaka, un ambiente disperato che giorno dopo giorno sta soffocando le sue emozioni. Costretto a fare il pu – sher, deve proteggersi per primo dal suo capo, che lo maltratta con vio – lenza. A sostenere Yukito restano solo l’affetto del suo migliore amico, l’uni – co a credere in lui, e l’amore incondi – zionato che egli nutre per la musica rap. Basteranno a farlo uscire dalla sua drammatica situazione?

La Stufa in Riva al Mare e Altre Storie

“Quand’è stata l’ultima volta che ho pensato che qualcosa fosse bello?”. Dal talento emergente di Ooshiro Kogani. mangaka vincitore del pre – mio Kono Manga ga Sugoi! 2024, un’antologia di sette racconti bre – vi che allungano le loro radici fra le crepe della vita quotidiana. Sette storie che, tra realismo magico e sur – realismo, riflettono sul rapporto che ci lega ai nostri sentimenti e ai nostri corpi, tra delusioni e speranze, navi – gando tra i fiordi dei futili egoismi di ogni giorno.

Reiji Miyajima Pack (The Shiunji Family Children 1 + Rent a Girlfriend 27)

Il bundle oltre ai due manga conterrà: 10 cartoline (6 shiunji, 4 rent) e un poster A4 con illustrazione esclusiva di Miyajima che celebra entrambe le serie.

Dandadan 19 – Variant con Sottobicchieri

Ken Takakura, uno studente di liceo che crede negli alieni ma non nei fantasmi, e Momo Ayase, sua com – pagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di sempre. Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visita – re dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. Nelle loro mete, però, entrambi i ra – gazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in realtà, aveva torto! Prosegue l’originale shonen di formazione in chiave soprannaturale che ha con – quistato il Giappone!

Frieren – Oltre la Fine del Viaggio – Anthology

Riscopri il mondo magico di Frieren – Oltre la fine del viaggio, il celebra – to fantasy di Kanehito Yamada, Jiro Kiso e Tsukasa Abe che ha conqui – stato il mondo e ispirato un anime di successo, in questa frizzante anto – logia di racconti brevi, tutti realizzati da stelle emergenti del manga: Sou_ichi Igarashi, Jona, Kassan, Ren Miura e Kazumi Yamaguchi. Cinque storie inedite che esplorano in lun – go e in largo la vita della mitica elfa maga Frieren, rivelando curiosità e dettagli finora mai narrati sul presen – te e sul passato di questa indimenti – cabile eroina.

Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di luglio 2025

Dall’1 al 6 luglio

Dal 7 al 13 luglio

Dal 14 al 20 luglio

Dal 21 al 27 luglio

Dal 28 luglio al 1° agosto