Steam Deck 2 sarà migliore in molti aspetti… ma non per la grafica

Steam Deck si è dimostrata un grande successo per Valve, che sta già iniziando a pensare al prossimo modello della sua console ibrida: la casa di Half-Life e Portal ha infatti già numerose idee per l’ipotetica “Steam Deck 2“, che però non dovrebbe includere alcun miglioramento di tipo grafico.

L’eventuale upgrade dovrebbe essere infatti più simile a quanto già adoperato da Nintendo per la sua Switch OLED (che trovate in sconto su Amazon), ovvero un modello che presenti diverse migliorie ma che, nella sostanza, resterà la stessa piattaforma di sempre.

Del resto, il desiderio degli utenti per le attuali versioni di Steam Deck è ancora molto elevato: l’iniziativa che ha permesso di vincere numerose console con i TGA 2022 è stata un grande successo, al punto che Valve ha recentemente deciso di regalare ulteriori console ad alcuni fan fortunati.

In un’intervista rilasciata a The Verge, la compagnia ha sottolineato che la console ibrida non sarà mai una piattaforma “stabile”, a differenza delle periferiche più comuni: Valve intende infatti continuare a rilasciare aggiornamenti, sia software che hardware, per tutto il tempo in cui gli utenti dimostreranno di voler continuare a giocarci.

In particolar modo, lo studio ha approfondito anche alcuni aspetti che sarebbero migliorati in Steam Deck 2: le priorità sarebbero indubbiamente lo schermo e la batteria, due degli aspetti più critici negli attuali modelli di console.

Valve intende infatti lavorare a schermi migliorati e in grado di utilizzare una maggiore porzione dello spazio disponibile sullo console e a una batteria che sia in grado di durare molto più a lungo.

Tuttavia, in risposta a possibili miglioramenti sulle prestazioni, l’azienda sostiene di non ritenere necessarie ulteriori migliorie e che interverrà sul comparto grafico «quando potremo avere miglioramenti significativi». In altre parole, le eventuali modifiche sarebbero talmente minime che al momento non varrebbe neanche la pena di prenderle in considerazione.

In futuro potrebbero anche arrivare su Steam alcuni titoli giocabili esclusivamente con il touch screen, a patto che tale informazione venga chiarita in modo specifico come potenziali esclusive per Deck. Per il momento, siamo ancora nel campo delle idee e delle ipotesi per il futuro: i fan che temevano che la loro console potesse diventare presto “meno potente” potranno continuare a dormire sonni sereni.

Se siete curiosi di scoprirne di più sulla piattaforma ibrida di casa Valve, vi ricordiamo che potete consultare la nostra recensione. Inoltre, abbiamo riepilogato per voi tutte le informazioni necessarie e le nostre guide a Steam Deck.