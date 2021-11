Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un’esclusiva PlayStation

Su Steam sono già disponibili le attesissime follie di metà settimana, l’atteso appuntamento infrasettimanale con le offerte sui migliori titoli PC in forte sconto.

Tra le offerte disponibili da questo momento su Steam, ad attirare particolarmente l’attenzione degli utenti c’è anche Horizon Zero Dawn, l’amata esclusiva PlayStation e tra le prime ad essere sbarcate sullo store di Valve.

Il negozio digitale è ormai diventato un punto di riferimento non solo per l’acquisto di videogiochi, ma anche per sondare gli umori del pubblico: ha colpito molto, per esempio, il lancio di Battlefield 2042 affossato da recensioni negative.

Nonostante la reazione negativa di gran parte dei giocatori, il titolo si è comunque dimostrato essere uno dei più giocati su Steam: lo sparatutto di DICE e EA ha mostrato dunque un doppio volto decisamente curioso.

Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC include tutti i contenuti aggiuntivi dell’originale avventura PlayStation, inclusa anche l’amata espansione The Frozen Wilds che aggiunge nuove abilità, armi e macchine, oltre a nuovi luoghi da esplorare.

Potrete fare vostro il pluripremiato GDR d’azione per un periodo limitato a soli 24,99€, grazie a uno sconto del 50% disponibile su Steam per pochi giorni.

Se siete invece alla ricerca dei migliori giochi indie su PC, potrebbe interessarvi anche il bundle Indie Friends: potrete acquistare con un unico pacchetto gli apprezzati Dead Cells, Guacamelee 2, Curse of the Dead Gods e Skul The Hero Slayer con un grande sconto del 57%.

Nel caso vogliate invece divertirvi senza freni, segnaliamo che potrete già ottenere in sconto Postal 4, il satirico sequel sandbox di uno dei giochi più folli di sempre: attualmente disponibile in accesso anticipato, potrete acquistarlo con il 20% di sconto.

Ovviamente non si tratta però delle uniche offerte infrasettimanali disponibili: di seguito vi elencheremo tutte le nuove follie di metà settimana di Steam.

Se siete interessati a queste promozioni, il nostro consiglio è quello di affrettarvi: tutte le offerte termineranno ufficialmente domani 24 novembre alle ore 19:00.

E se avete ancora fame di offerte, vi ricordiamo che sono ancora disponibili gli affari del fine settimana dedicati a FIFA 22 e Death Stranding.