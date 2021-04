I due nuovi giochi per PS5 annunciati a State of Play

Prima di mostrare il lungo gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart come portata principale della serata, Sony ha annunciato due nuovi giochi per PS5 (e PS4) in arrivo molto presto.

I due giochi in questione sono:

Subnautica Below Zero

Among Us

In entrambi i casi non si tratta di uscite di primissimo pelo, dal momento che hanno già fatto il giro delle diverse piattaforme, ma di due prodotti molto amati dalla community dei videogiocatori.

Subnautica Below Zero è in arrivo il 14 maggio su PS4 e PS5.

Questa la descrizione ufficiale del survival:

«Tuffati in una ghiacciata avventura sottomarina su un pianeta alieno. Below Zero ha luogo due anni dopo il gioco originale Subnautica. Sopravvivi alle condizioni estreme costruendo habitat, costruendo strumenti e scavando a fondo nel mondo di Subnautica».

A seguire è stata svelata la prima versione PlayStation, in uscita nel 2021 sia su PS4 che su PS5, di Among Us.

Il titolo, un acclamato multiplayer che ha letteralmente spopolato nell’ultimo anno dopo essere stato lanciato nel 2018, sarà munito di cross-play.

Inoltre, per celebrare l’uscita di Rift Apart, questa versione sarà equipaggiata con una skin, un cappello e un pet a tema Ratchet & Clank.