State of Play annunciato per questa settimana: focus su un’esclusiva PS5

Sony ha annunciato un nuovo appuntamento con State of Play, la collana di eventi firmata PlayStation che presenta le ultime novità dal mondo PS4 e PS5.

Questo appuntamento sarà fissato per le ore 23:00 del 29 aprile, poche ore prima del lancio di Returnal, la prima grande esclusiva PS5 del 2021.

L’ultimo State of Play si è tenuto lo scorso febbraio e ha avuto tra i suoi momenti più alti il reveal di una versione PlayStation 5 di Final Fantasy VII Remake.

Tuttavia, non sarà il titolo di Housemarque ad essere al centro della scena ma un altro gioco lungamente atteso per la console next-gen.

Sarà infatti Ratchet & Clank Rift Apart a dominare la prossima puntata di State of Play, con la bellezza di 15 minuti di gameplay inedito che verranno mostrati per la prima volta.

Quest’oggi Insomniac Games ha già fornito un’anticipazione di quello che vedremo il prossimo giovedì 29 aprile, con un breve gameplay trailer di un minuto e quaranta.

Il nuovo gameplay trailer svela infine un mistero che è rimasto a lungo celato tra le pieghe del codice di Ratchet & Clank Rift Apart e negli uffici di Insomniac Games.

Il personaggio in questione, rimasto avvolto in una fitta nebbia di riservatezza per mesi, si chiama Rivet.

«Rivet è una combattente della resistenza Lombax da un’altra dimensione, dove la vita organica sta venendo cacciata dal malvagio Imperatore Nefarious», si legge su PlayStation Blog.

Nella clip è possibile vedere location mai esplorate prima come Nefarious City, e twist alterate da nuove dimensioni di ambientazioni amate dagli appassionati come Sargasso e Torren IV.

Inoltre, Insomniac Games ha incluso un assaggio di nuove armi e meccaniche di gameplay che saranno al centro di Rift Apart.

Il lancio di Ratchet & Clank Rift Apart è in programma per il prossimo 19 giugno, in esclusiva per PlayStation 5.

Nonostante le aspettative montate da altri giochi come Spider-Man Miles Morales, l’action platform non sarà disponibile per PS4.

Ciò è dovuto principalmente alla struttura del titolo, che si poggia in maniera robusta sull’introduzione di un velocissimo SSD (o almeno così ci spiegano da Insomniac).