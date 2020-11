Non aspettatevi Ratchet & Clank: Rift Apart su PS4

Qualche mese fa Sony aveva sottolineato l’importanza di dare risalto al salto nella next-gen, proponendo videogiochi che si avvalessero delle feature peculiari della sua PlayStation 5. Tuttavia, abbiamo anche appreso che alcune delle sue produzioni sono destinate ad arrivare anche su PlayStation 4, come ad esempio Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e l’altrettanto atteso Horizon: Forbidden West.

Ratchet & Clank: Rift Apart non uscirà su PS4

Sarà lo stesso anche per Ratchet & Clank: Rift Apart? A rispondere al quesito è stata direttamente Insomniac Games, che ha confermato il fatto che non vedremo il gioco anche su PS4. A un appassionato che chiedeva dettagli, la software house ha risposto:

Si tratta di un’esclusiva PS5.

It’s a PS5 exclusive — Insomniac Games (@insomniacgames) November 2, 2020

Effettivamente, dai gameplay mostrati fino a oggi è stato sottolineato come Rift Apart trarrà vantaggio dal chiacchierato SSD di PlayStation 5, che gli consentirà di passare da un mondo all’altro praticamente senza caricamenti di sorta: un effetto difficile da ricreare sull’hard disk di PlayStation 4.

Ratchet & Clank: Rift Apart non ha ancora una data di debutto precisa, ma è stato riferito che arriverà “nel periodo di lancio di PS5”. Suonerebbe lecito, quindi, aspettarselo entro la prima metà del 2021, ma attendiamo che sia Sony a pronunciarsi in merito.