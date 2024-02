State of Play, annunciato nuovo evento con Final Fantasy VII Rebirth: ecco data e ora

L'ultimo State of Play ci ha permesso di scoprire tante novità molto interessanti, anche se ai fan non è sfuggito un grande assente: ci riferiamo naturalmente a Final Fantasy VII Rebirth, l'esclusiva PS5 che arriverà alla fine del mese.

Sony è però più che consapevole dell'incredibile attesa riguardante la prossima avventura di Cloud e compagni (che potete prenotare su Amazon), e per questo motivo intende dare alla produzione di Square Enix tutto lo spazio di cui ha bisogno.

Ed è per questo motivo che alla fine della presentazione, come vi abbiamo riportato anche nel nostro recap dedicato, è arrivato un annuncio a sorpresa: è stato già svelato un altro State of Play, questa volta dedicato interamente a Final Fantasy VII Rebirth.

L'evento sarà trasmesso in diretta la prossima settimana: in particolar modo, gli account social ufficiali di PlayStation Italia ci fanno sapere che potremo collegarci la notte del 6 febbraio alle ore 00:30.

Questo significa che la diretta dovrebbe svolgersi nella nottata che divide 6 e 7 febbraio, tra il prossimo giovedì e venerdì.

Il nuovo State of Play rappresenterà l'occasione di dare uno sguardo al secondo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy VII: la scelta di separarlo dall'evento principale è probabilmente dovuta a una durata considerevole dello show appena concluso, che ha reso necessario creare un appuntamento separato.

Considerando che l'esclusiva PS5 di Square Enix uscirà il 29 febbraio, è plausibile aspettarci approfondimenti su trama e meccaniche di gioco. E, chissà, magari anche l'annuncio di una demo giocabile.

A questo punto non possiamo che invitare tutti i fan in attesa di Final Fantasy VII Rebirth a segnare l'appuntamento sui loro calendari: in ogni caso, saremo pronti come sempre a segnalarvi tutte le novità più importanti emerse dal nuovo evento.

Nel frattempo, il producer Yoshinori Kitase ha già offerto qualche piccola anticipazione su come si concluderà la storia, anticipando che il finale di Rebirth sarà «ambiguo».