PlayStation Plus, svelati i giochi gratis di marzo 2023 allo State of Play

Nel corso dello State of Play, sono stati svelati a sorpresa i giochi gratis che approderanno su PlayStation Plus Extra ed Essential durante il mese di marzo ormai alle porte.

I giochi esclusivi del servizio in abbonamento di PlayStation si arricchiranno presto di nuove aggiunte davvero niente male, nonostante le sorprese per il prossimo mese potrebbero non essere finite.

Tra questi anche Tchia, il videogioco ispirato alla Nuova Caledonia che abbiamo provato per voi qualche settimana fa, oltre a Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, Battlefield 2042, Code Vein, Ghostwire Tokyo e altri.

Ecco i giochi gratis di PS Plus Essential di marzo 2023:

Battlefield 2042 – PS5 e PS4

Minecraft Dungeons – PS4

Code Vein – PS4

Ed ecco, invece, i giochi gratis di PS Plus Extra di marzo 2023:

Tchia (Day One)

Ghostwire

Rainbow Six Extraction

Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri

Immortals Fenyx Rising

Ricordiamo che ben nove giochi lasceranno presto i cataloghi PlayStation Plus Extra e Premium, presumibilmente a partire dal prossimo mese di marzo 2023.

Ma non solo: da poco è stato svelato il titolo protagonista della nuova offerta settimanale di PlayStation Store, disponibile da questo momento in sconto sul negozio digitale di casa Sony.

