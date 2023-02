Nuovo State of Play annunciato: arrivano giochi inediti e… Suicide Squad!

Ci è voluto un po’, ma Sony ha finalmente annunciato il nuovo State of Play, l’evento periodo dedicato agli annunci dell’ecosistema PlayStation.

Che ora include anche PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale che ha debuttato da pochissimo sul mercato (e che trovate su Amazon).

Del prossimo State of Play se n’è parlato per diverse settimane, e quando le voci sono così insistenti spesso diventano realtà.

Pare che addirittura ci sia una sorpresa in serbo, per ora non annunciata però, con un secondo evento in arrivo prossimamente.

Il primo State of Play, intanto, è molto vicino perché, come annunciato dai canali ufficiali, lo State of Play andrà online il 23 febbraio alle ore 22:00 italiane.

L’evento potrà essere seguito in diretta su Twitch e YouTube, ovviamente, mentre qui su SpazioGames troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

State of Play is back! Tune in Thursday at 1pm PT for:

☑️ Five new PS VR2 titles from partners

☑️ Hot indie and third-party reveals

☑️ An extended look at Suicide Squad: Kill the Justice Leaguehttps://t.co/kMPyPpMhSk pic.twitter.com/mu8RX0ZJFk — PlayStation (@PlayStation) February 21, 2023

Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla viva voce di Sony:

«Preparati a scoprire alcuni dei giochi più attesi dei nostri partner terzi e a dare uno sguardo in anteprima a cinque giochi per PlayStation VR2 che arriveranno nel corso dell’anno. Poi mettiti comodo e goditi più di 15 minuti di nuovi aggiornamenti e dettagli sul gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, il prossimo titolo firmato Rocksteady Studios.»

Un menu davvero interessante per una serata potenzialmente di fuoco per i fan di PlayStation 5, PlayStation VR2… e/o di Suicide Squad.

Un titolo su cui effettivamente c’è bisogno di tanta chiarezza, perché le ultime indiscrezioni sull’operato di Rocksteady non sono state affatto confortanti.

Ma questo non importa allo studio perché, sebbene sia ancora ben lontano dalla sua uscita, è addirittura stato pubblicato un prequel del videogioco con gli antieroi DC Comics.

Nel frattempo se state aspettando PlayStation VR2 o volete prepararvi ad entrare nella nuova generazione di realtà virtuale, anche con gli annunci dello State of Play magari, qui trovate tutto quello che vi serve sapere.