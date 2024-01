Dove vedere lo State of Play di oggi

Oggi 31 gennaio 2024 potremo finalmente scoprire il primo evento PlayStation dell'anno: Sony ha infatti confermato che stanotte si svolgerà un nuovo State of Play, con tantissimi giochi e novità tutte da svelare.

La casa di PlayStation ha già anticipato che lo show durerà ben 40 minuti e che offrirà spazio ed approfondimenti per almeno 15 giochi, tra i quali sono già stati confermati Stellar Blade e Rise of the Ronin.

Un annuncio che per la verità era già stato anticipato da un noto insider, che ha lasciato intendere anche diversi dei giochi che potrebbero essere svelati: tra questi segnaliamo Silent Hill 2 Remake (che potete prenotare su Amazon), Death Stranding 2 e perfino un nuovo gioco di Sonic, su cui stanno arrivando ulteriori conferme.

Ovviamente toccherà seguire lo State of Play per scoprire se tutte queste indiscrezioni saranno confermate o meno: l'evento inizierà alle ore 23.00 italiane di oggi e, come anticipavamo in apertura, dovrebbe terminare intorno alle 23.40.

Potete seguire l'evento in diretta tramite il canale ufficiale YouTube di PlayStation, facendo clic al seguente link oppure tramite l'embed che troverete qui di seguito.

In alternativa, l'evento sarà trasmesso anche sui canali Twitch e TikTok di PlayStation, sempre a partire dalle ore 23.00.

Tra i numerosi giochi che saranno mostrati durante l'evento, Sony ha confermato che troveremo titoli esclusivi per PS5 e PS VR2, oltre a giochi che usciranno nel corso del 2024 e più avanti.

Per tutti coloro fossero invece interessati al co-streaming, la casa di PlayStation ha avvisato gli streamer che ci sarà anche musica protetta da copyright, dunque sarà meglio accertarsi manualmente di disattivare il volume al momento opportuno.

Se l'orario dovesse essere comprensibilmente problematico per voi, non preoccupatevi: sulle pagine di SpazioGames.it troverete il nostro recap completo e aggiornato in tempo reale con tutti gli annunci e i trailer, oltre a notizie dedicate a tutte le novità più importanti mostrate durante l'evento.

Non possiamo dunque che darvi l'appuntamento a stasera e augurarvi un buon divertimento con il primo State of Play del 2024!