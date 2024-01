Spunta il primo nome tra gli annunci del nuovo State of Play

Dopo pochi rumor e una lunga attesa dall'ultima volta, tra poche ore andrà in onda un nuovo State of Play, l'evento dedicato di Sony in cui l'azienda nipponica comunicherà tutte le novità relative al mondo PlayStation.

Tra queste anche un nuovo gioco di Sonic che, dopo Superstars (lo trovate su Amazon), potrebbe arrivare effettivamente su PlayStation 5.

Advertisement

Non c'è ancora una conferma, ma alcuni indizi apparsi in rete e condivisi da alcuni utenti lasciano pensare che possa arrivare un annuncio a sorpresa di SEGA.

Qualche ora fa l'insider Shpeshal Nick ha dato alcuni indizi su quella che sarebbe l'intera scaletta dello State of Play. Molti di questi nomi presunti sono delle IP già note di Sony, pertanto non ci possiamo aspettare delle sorprese tra novità su Death Stranding 2, Stellar Blade, Rise of the Ronin e probabilmente anche novità su Silent Hill 2 Remake.

Tuttavia è stato rilanciato più volte il nome di Sonic X Shadow Generations, una sorta di remake con contenuti aggiuntivi del Sonic Generations del 2011.

My Nintendo News ha riportato altre fonti che confermano l'esistenza di questo titolo di SEGA, che dovrebbe riportare in auge il videogioco di Sonic uscito per PS3 e Xbox 360 con dei presunti contenuti dedicati a Shadow.

Da tempo SEGA ha dichiarato di voler tornare a rielaborare i vecchi episodi dei suoi franchise più noti e Sonic Generations, essendo uno dei videogiochi più amati di Sonic, sarebbe un candidato perfetto.

Visto che il 20 dicembre 2024 uscirà Sonic 3 al cinema, in cui l'oscuro porcospino farà il suo ingresso, il tempismo su un nuovo videogioco della serie in uscita non sarebbe affatto strano, anzi.

Inoltre, in queste ore è apparso un nuovo sito denominato sonicxshadowgenerations.com, che è online ma non è ancora stato reso pubblico, e che potrebbe attivarsi proprio durante o dopo lo State of Play.

Non ci resta che aspettare l'evento, quindi, che arriverà tra pochissimo: ecco orari e data del prossimo State of Play.