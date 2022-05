Starfield sarebbe stato “il prossimo Cyberpunk 2077”, senza rinvio

Poche ore fa, Bethesda ha annunciato che gli attesissimi Starfield e Redfall sono stati rinviati al prossimo 2023, senza fornire una data esatta.

Atteso in uscita l’11 novembre prossimo per PC e Xbox Series X|S, Starfield era sicuramente uno dei giochi più attesi dai giocatori di tutto il mondo, nonché uno dei prossimi titoli di punta del publisher di Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso).

«I team di Arkane Austin e Bethesda Game Studios hanno ambizioni incredibili per i loro giochi e vogliamo assicurarci che riceviate le versioni migliori e più curate dei loro giochi» si legge nel post ufficiale di Bethesda.

Ora, a tal proposito, è intervenuto il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, rassicurando sul fatto che se Starfield non fosse stato rinviato con molta probabilità avrebbe fatto la fine di Cyberpunk 2077.

Ricondividendo il post di Bethesda via Twitter, Schreier ha portato la sua preziosa testimonianza, rivelando che le cose avrebbero potuto andare diversamente.

«La scorsa primavera, prima dell’E3, ho parlato con alcuni membri di Starfield che erano estremamente preoccupati per riuscire entro la data dell’11 novembre 2022, visti i progressi fatti finora».

E ancora, «’Il prossimo Cyberpunk‘ erano le parole che giravano. Brava Bethesda a ritardare il gioco anche dopo aver annunciato quella data specifica.»

Last spring before E3, I spoke to some folks on Starfield who were extremely worried about committing to a 11-11-22 date based on the progress they’d made so far. (“Next Cyberpunk” was the term floated.) Good on Bethesda for delaying even after announcing that specific date. https://t.co/QdWFf0zGIY

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2022