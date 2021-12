Starfield sarà doppiato in tante lingue, ma non in italiano

È la prima volta in venticinque anni che Bethesda Game Studios farà un salto in qualcosa di diverso da The Elder Scrolls e da Fallout: stiamo ovviamente parlando di Starfield, l’avventura spaziale che esordirà l’11 novembre 2022 su PC e su Xbox Series X.

Il gioco, era stato già anticipato dagli sviluppatori e ve ne parlammo nel nostro esaustivo recap, vuole farvi vivere una vera e propria epopea tra le stelle, portando a riflettere anche su temi esistenziali. Nel farlo, però, rinuncerà al doppiaggio in italiano.

La notizia arriva dalla pagina Steam ufficiale di Starfield, che potete vedere a questo link, dalla quale apprendiamo che Bethesda Softworks – a meno di sorprese – non abbia in piano nessun doppiaggio nella nostra lingua per il suo prossimo titolo.

In precedenza, in effetti, giochi come The Elder Scrolls IV: Oblivion si erano presentati con voci solo in inglese, ma The Elder Scrolls V: Skyrim aveva le voci in italiano, così come Fallout 4.

Consultando la pagina Steam del gioco, apprendiamo che nella nostra lingua Starfield avrà interfaccia e sottotitoli, ma non le voci. In compenso, sarà doppiato in:

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

Giapponese.

Tra le altre lingue in cui saranno disponibili testi e sottotitoli ci saranno anche polacco, portoghese brasiliano, russo e cinese semplificato.

Di recente Bethesda ha sottolineato che, avendo fissato la sua uscita, Starfield è ovviamente la sua priorità assoluta: per questo motivo, la raccomandazione è di mettervi comodi per un bel po’, se siete tra coloro che sono invece in attesa di The Elder Scrolls VI.

L’epopea spaziale, in compenso, erediterà dagli illustri franchise precedenti guidati da Todd Howard la forte player expression, permettendo grandi personalizzazioni e chiedendovi di trovare il vostro posto in un universo in cui viaggerete in scenari diversi popolati da NPC altrettanto eterogenei.

Bethesda, essendo parte di Xbox dopo l’acquisizione miliardaria, ha anche sottolineato che Starfield è atteso solo su PC e console Xbox Series X e S. Non è prevista, invece, una release su PlayStation 5. In compenso, il gioco sarà dal day-one anche nell’abbonamento Game Pass, esattamente undici anni dopo il lancio di Skyrim.