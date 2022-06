Starfield neanche è uscito, che già è stato confermato il suo futuro

Starfield si è finalmente mostrato durante l’evento Xbox + Bethesda, con un sorprendente video di gameplay che ha lasciato davvero a bocca aperta pubblico e addetti ai lavori.

Il gioco in arrivo anche su Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon a prezzo concorrenziale) è in uscita nel 2023 col suo carico di mondi da visitare.

Lo sci-fi di Bethesda è uno dei videogiochi contenutisticamente più impressionanti di sempre, grazie anche e soprattutto alla mole di pianeti da esplorare.

Insomma, il gioco promette di essere qualcosa davvero fuori scala, sebbene ora siano già arrivate le prime informazioni circa il supporto post-lancio.

Come riportato anche da ComicBook, Todd Howard di Bethesda ha confermato che Starfield avrà in futuro DLC ed espansioni dopo il lancio, incluse mod atte ad ampliare l’universo fantascientifico messo in piedi dagli sviluppatori.

Nuovi contenuti a distanza dall’uscita originale del gioco sono quindi stati ufficializzati nel corso di un’intervista successiva alla presentazione di Starfield all’Xbox & Bethesda Showcase 2022.

Howard ha in ogni caso anche spiegato che le dimensioni davvero generose del mondo di gioco permetteranno l’introduzione di tanti contenuti dopo l’uscita della versione finale.

«Abbiamo imparato che le persone giocano ai nostri giochi per molto, molto tempo. Stanno ancora giocando a Skyrim, non proprio per 10 anni filati, ma lo lasciano e poi tornano a giocarci e arrivano contenuti extra», ha detto Howard.

E ancora, «certamente faremo dei contenuti aggiuntivi anche per Starfiel, amiamo la nostra community di modding. Pensiamo che questo gioco, per i modder, sarà un sogno, perché ci sono così tante cose che possono fare».

Come confermato durante la presentazione di alcuni giorni fa, Starfield uscirà nel 2023 e sarà presente su Xbox Game Pass dal lancio.

Se invece volete sapere tutto – ma proprio tutto – ciò che è stato divulgato sul gioco in questione, recuperate il nostro ricchissimo recap.