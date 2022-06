Starfield avrà 1000 pianeti, ma qualcuno non è contento della cosa

Durante la serata di ieri, Starfield si è messo in mostra durante l’evento Xbox + Bethesda, con un lunghissimo video di gameplay che ha lasciato davvero di sasso.

Considerando che il gioco è in arrivo su Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon) al lancio, si tratta sicuramente di uno dei big assoluti in uscita nel 2023.

Lo sci-fi di Bethesda è uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi, specie dopo il sofferto rinvio, sebbene ora l’aspettativa si è decisamente alzata.

Di Starfield abbiamo infatti avuto modo di vedere qualcosa di nuovo, più nello specifico il gameplay reale, qualcosa che sembra davvero fuori scala. A quanto pare, però, qualcuno ha avuto da ridire.

Come riportato anche da Game Rant, Starfield ha mostrato i suoi primi minuti di gioco, con un’occhiata al sistema di combattimento, uno sguardo alla storia e molto altro.

Todd Howard ha messo sul piatto un titolo molto vasto, che probabilmente offrirà ai giocatori centinaia di cose da fare, per innumerevoli ore di contenuti.

Tuttavia, per alcuni l’ambizione di Starfield è forse un tantino eccessiva, soprattutto per quanto riguarda il numero di pianeti che sarà possibile esplorare. Howard ha dichiarato che ci saranno oltre 100 sistemi solari e migliaia di pianeti da esplorare.

Per alcuni si tratta di una prospettiva entusiasmante, ma per altri indica una potenziale mancanza di “tocco umano” nella progettazione dei livelli di Starfield, poiché è altamente improbabile che Bethesda abbia realizzato a mano oltre 1000 pianeti.

Ah yes, the ever-elusive dream of procedural content that's just as compelling as hand-crafted design. All the nuance with none of the labour, filling up all those massive game spaces! Say this to a producer and they will get very quiet, staring off into the middle distance. https://t.co/pgtNjpsmv5

— David Gaider (@davidgaider) June 13, 2022