Starfield è un vero spettacolo next-gen, parola di Digital Foundry

Starfield si è finalmente mostrato, e ora abbiamo un’idea di come sarà l’epopea sci-fi di Bethesda.

Gli autori di Skyrim hanno intenzione di fare le cose davvero in grande con la nuova epopea sci-fi.

Talmente in grande che Starfield neanche è uscito, che già è stato confermato il suo futuro con delle altre iniziative.

Sarà un titolo dalle dimensioni imponenti, con delle città che battono già il citato Skyrim e Fallout, e con tante possibilità per i giocatori.

Ma com’è Starfield dal punto di vista tecnico, è davvero next-gen? Ci pensa Digital Foundry a dare una risposta.

Il portale specializzato nelle analisi tecniche dei videogiochi ha analizzato il primo trailer del gioco, cercando di scoprire cosa c’è sotto al cofano fatto di pixel.

Il trailer è stato presentato in 4K nativo, ma le scene variano in nitidezza. Secondo DF le sequenze di gioco sembrano prive di qualsiasi tipo di anti-aliasing, quindi con bordi nitidissimi con aliasing visibile dappertutto.

Tuttavia, rispetto al primo teaser, Digital Foundry fa notare che nell’ultimo trailer non c’è traccia del ray tracing in alcun modo.

Il portale però premia il design e la resa estetica delle armi, così come le animazioni durante i combattimenti che sembrano essere notevolmente migliorate rispetto a Fallout 4.

Per quanto riguarda le scene nello spazio, sono stati promossi anche tutti gli effetti che riguardano laser ed esplosioni, definite “promettenti” e anche in questo caso un passo in avanti.

Per fortuna Digital Foundry non ha dato troppo peso al primo bug che emerge dal trailer, che non è grave ma comunque esilarante.

Ci sarà da divertirsi con la creazione dei personaggi invece, che in Starfield sarà davvero estrema e vi permetterà di essere anche alieni.