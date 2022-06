Starfield sarà immenso: la città più importante batte anche Skyrim e Fallout

Dopo aver mostrato più approfonditamente Starfield durante l’ultima conferenza Xbox e Bethesda, Todd Howard ha deciso di svelare ulteriori dettagli su uno degli RPG più attesi degli ultimi anni.

L’ultima fatica di Bethesda, che sarà disponibile gratis al day one su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon), stando alle dichiarazioni del celebre director sarà uno dei giochi più curati di sempre dagli sviluppatori di Skyrim.

Todd Howard aveva infatti sottolineato come ci saranno oltre 1000 pianeti esplorabili, confermando però che saranno realizzati utilizzando il procedurale: tuttavia ha specificato che Starfield avrà comunque la più grande quantità di contenuti realizzati a mano dallo studio.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, il director ha voluto approfondire ulteriormente la questione, sottolineando quanto l’RPG sci-fi sarà immenso, partendo soprattutto dalle città disponibili.

Starfield avrà in totale quattro città principali, ma ce n’è una in particolare che sarà particolarmente imponente, ed è quella che è stata mostrata anche durante l’Xbox + Bethesda Showcase 2022.

Si tratta di New Atlantis, che sarà a tutti gli effetti la città più importante disponibile e che sarà più grande di qualunque luogo abitato presente in Skyrim, Oblivion o perfino Fallout: è a tutti gli effetti la più imponente mai realizzata da Bethesda.

Il motivo alla base di questa decisione è molto semplice: la maggior parte delle missioni relative alla campagna principale si svolgerà proprio passando attraverso New Atlantis, oltre a essere la sede di una delle principali fazioni del titolo e anche uno dei luoghi in cui si potrà avviare la maggior parte delle missioni secondarie.

L’obiettivo di Bethesda è dunque quello di garantire la maggior quantità di contenuti possibili per rendere la città un luogo ideale in cui i fan potrebbero anche voler vivere, pieno di tutte le comodità e necessità di cui avranno bisogno ma anche un punto di partenza per la campagna e moltissime missioni.

Sarà dunque interessante scoprire come si evolverà quello che a tutti gli effetti potrebbe diventare il luogo in cui spenderemo gran parte della nostra vita virtuale interstellare: in ogni caso, nonostante la grande cura degli sviluppatori, l’ultimo video gameplay non è riuscito a nascondere il ritorno dei celebri «bug di Bethesda».

Le novità svelate nelle ultime ore sono davvero tante: se vi foste persi qualche annuncio, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo attualmente su Starfield.