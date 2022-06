The Last of Us Part I è davvero un remake? La parola a Digital Foundry

Inutile sottolineare quanto The Last of Us Part I abbia fatto discutere la community, la quale si è ritrovata confusa nel capire se sia un remake oppure una remastered.

La risposta sembra meno facile del previsto a quanto pare, perché molti credono che The Last of Us Remastered (lo trovate su Amazon) sia già abbastanza.

Nonostante i primi videoconfronti tra le due versioni del gioco non lascino spazio a dubbi, c’è ancora un certo volume di discussioni al riguardo.

Talmente tanto che non sono mancate neanche le discussioni eccessive, con dei giocatori che hanno definito Part I addirittura una truffa.

Sono stati in molti a dire la loro riguardo il confronto tra i due giochi ma, senza nulla togliere a colleghi ed appassionati, l’opinione di Digital Foundry è decisamente importante.

Il portale specializzato nell’aspetto tecnico dei videogiochi ha messo alla prova The Last of Us Part I con le sue note capacità, e non solo con il titolo originale.

Come potete vedere nel video qui sotto, infatti, è stato preso in esame anche il confronto con Part II, per capire quanto verranno spinte le potenzialità di PS5.

Ecco l’analisi di Digital Foundry:

I dettagli più importanti che saltano all’occhio sono sicuramente i modelli dei personaggi che, per pulizia ed animazioni, sono nettamente superiori a quelli originali.

Sono anche esteticamente diversi, più simili a quelli visti in Part II, ovviamente.

A questo proposito, The Last of Us Part I sembra praticamente identico a Part II. Talmente tanto che, secondo Digital Foundry, screenshot e video dei due giochi “potrebbero sembrare provenienti dallo stesso gioco, senza il logo sopra”.

Potremmo anche provarlo con mano a breve, in un certo senso, perché il titolo pare possa arrivare all’interno di PlayStation Plus come demo.

Non ci sono quindi dubbi dal punto di vista tecnico, almeno. Dal punto di vista commerciale, e della manovra in sé, ci sarebbe molto da dire. Noi l’abbiamo fatto, in un nostro SpazioGames Originals.