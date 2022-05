Star Wars KOTOR Remake per PS5: sarà un «prodotto enorme»

I numerosissimi fan di Star Wars avranno di che gioire nei prossimi mesi, poiché a quanto pare sono in arrivo delle corpose novità riguardo l’atteso Star Wars Knights Of The Old Republic Remake.

KOTOR era stato presentato durante il PlayStation Showcase 2021, e sarà un rifacimento in versione next-gen dell’omonimo RPG uscito ormai nel lontano 2003 (che potete trovare su Amazon a prezzo stracciato).

Il remake sarà ad opera di Aspyr, facente parte di Embracer Group, e allo stato attuale delle cose sappiamo che si tratterà di un’esclusiva PlayStation 5.

Sappiamo inoltre che il gioco sarà decisamente fedele all’originale, e la componente narrativa non subirà cambiamenti rispetto al passato, garantendo quindi tutta una serie di collegamenti che i fan della saga adoreranno.

Inoltre, se vi siete persi il trailer di annuncio, potete recuperarlo comodamente a questo link.

Dopo mesi di attesa, adesso arrivano notizie ufficiali che ci assicurano l’arrivo di succose novità per quanto riguarda l’atteso remake di KOTOR, tramite delle parole che arrivano direttamente da Matthew Karc di Embracer Group.

Come riportato da Push Square, Karc ha parlato del futuro del remake, sottolineando anche il coinvolgimento di Saber Interactive nello sviluppo del titolo:

«Aspyr si è impegnata a fondo nel rendere il gioco (Knights of The Old Republic) il migliore che possano realizzare. Quando abbiamo acquisito Aspyr sapevamo fin da subito che avrebbero avuto bisogno della nostra assistenza. Saber ha una straordinaria esperienza nella realizzazione di questo tipo di prodotti. L’abbiamo fatto con Halo – con più prodotti di Halo – l’abbiamo fatto anche con altri titoli che abbiamo rimasterizzato per altre piattaforme».

E ancora:

«Siamo pienamente fiduciosi che il gioco sarà fantastico, ma è un prodotto enorme, e i lavori come questo richiedono molto impegno e molto tempo per essere realizzati. In particolare quando si parla di un gioco già vecchio, molto vecchio, in pratica lo abbiamo dovuto rifare da zero. Direi che nei prossimi mesi sentirete di più da noi a riguardo».

Dunque sembra proprio che l’estate ci riserverà novità per KOTOR, magari proprio in occasione di uno dei prossimi eventi estivi targati PlayStation.

Infine, rimanendo in tema Star Wars, ecco le nuove versioni di Xbox Series S per celebrare la saga.