Star Wars: KOTOR, emerge il (presunto) nome dello sviluppatore del nuovo capitolo

Alcuni giorni fa vi abbiamo rivelato che un terzo capitolo della saga di Star Wars: Knights of the Old Republic sarebbe attualmente in sviluppo, ma che con molta probabilità il progetto potrebbe non essere legato a Electronic Arts e BioWare, rispettivamente publisher e developer del primo capitolo.

Ora, via ResetEra, sarebbe emersa l’indiscrezione che Aspyr Media sarebbe lo sviluppatore scelto per lo sviluppo del nuovo episodio (non necessariamente un KOTOR 3, ma anche un eventuale remake del capitolo originale).

Un documento reso pubblico che cita Aspyr Media – relativo a questioni legate a Embracer Group, inclusa l’acquisizione di Gearbox – parla nello specifico di progetto con un budget di circa 70 milioni di dollari, più precisamente un Tripla A su licenza.

Sempre su ResetEra, il noto giornalista e insider Jason Schreier è intervenuto nel post in questione con una semplice esclamazione (“Hmm!”), da molti letta come una conferma “ufficiosa” che il franchise di Star Wars: KOTOR è effettivamente pronto a tornare sulle scene.

Dopotutto, Schreier aveva già lasciato intendere giorni fa che dietro al “nuovo KOTOR” ci sarebbe un nome assolutamente inaspettato che nessuno avrebbe mai indovinato. A quanto pare, il mistero potrebbe ora essere stato svelato con largo anticipo, sebbene prima di confermare il tutto attendiamo una comunicazione ufficiale da parte dello stesso team di sviluppatori con sede in Texas.

Ricordiamo che Aspyr Media è nota per alcuni porting di videogiochi per PC, oltre a conversioni per il mercato mobile (tra cui, sorpresa, anche il primo KOTOR).

Il franchise di Star Wars è anche atteso nuovamente al varco nel prossimo open world prodotto da Lucasfilm Games e sviluppato dal team autore di The Division.