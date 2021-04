James Gunn è un fan di Star Wars KOTOR: film in arrivo?

James Gunn è un nome ben noto agli appassionati di film tratti dai fumetti. Il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 1 e 2 è infatti molto amato da legioni di fan sia Marvel che DC.

Ora, Gunn si è dichiarato senza troppi complimenti grande amante di uno dei giochi di ruolo dedicati all’universo di Star Wars più apprezzati di sempre, vale a dire il titolo BioWare Knights Of The Old Republic (uscito nel 2003 su Xbox e PC).

Via Twitter, Gunn ha infatti reso noto di essere molto felice che KOTOR sia diventato di tendenza questa settimana. «È ancora il più grande videogioco di tutti i tempi», ha detto. «È la cosa di Star Wars che preferisco tra tutti i giochi, film, programmi TV, giocattoli e fumetti dedicati alla saga».

I see KOTOR is trending, which it should, as it's still the greatest video game of all time. It is my favorite Star Wars thing out of all Star Wars games, movies, TV shows, toys, and comics.

— James Gunn (@JamesGunn) April 14, 2021