Star Wars Jedi Survivor sarà davvero next-gen: svelate le feature più importanti

Durante la fine della scorsa settimana è arrivato un annuncio molto atteso dai fan di Cal Kestis: Star Wars Jedi Survivor è il titolo ufficiale scelto per il sequel di Fallen Order, svelato ufficialmente con un nuovo trailer.

Il successore di Jedi Fallen Order (potete acquistarlo al miglior prezzo su Amazon) è stato infatti rivelato in occasione della Star Wars Celebration, l’annuale manifestazione dedicata a tutti i più grandi fan del franchise ideato da George Lucas.

Il teaser trailer ufficiale di EA e Respawn ha inoltre svelato che il titolo uscirà nel 2023, anche se al momento non abbiamo ancora una data d’uscita definitiva, e che sarà un gioco esclusivamente next-gen: significa che i giocatori potranno acquistarlo solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La decisione di lanciare Star Wars Jedi Survivor esclusivamente sulle piattaforme di ultima generazione non è però casuale: in un’intervista rilasciata a StarWars.com, il director Stig Amussen non ha infatti risparmiato elogi alle nuove console di casa Sony e Xbox, svelando come la nuova avventura di Cal Kestis intenda sfruttare tutto il loro potenziale.

Lo sviluppatore non ha ovviamente nascosto che la maggior parte dei miglioramenti riguarderà soprattutto l’aspetto grafico: la potenza delle nuove console permetterà infatti di raggiungere un realismo mai visto prima.

«Penso che [la novità] più grande sia il ray-tracing, o la luminosità. Questo ci sta consentendo di implementare l’illuminazione in tempo reale, permanentemente, con una fedeltà che è ben oltre qualunque cosa abbiamo mai prodotto prima d’ora».

Amussen spiega che, grazie all’illuminazione in tempo reale, Respawn è in grado di visualizzare immediatamente tutte le modifiche implementate alla grafica dopo aver sistemato le luci in-game, lasciando dunque al team tutto il tempo necessario per produrre risultati più realistici e cinematografici.

Un ulteriore upgrade permesso da PS5 e Xbox Series X|S è naturalmente riservato anche alle rapidissime velocità di caricamento: le performance delle console next-gen consentono infatti, come i giocatori ben sapranno, di caricare una enorme quantità di informazioni in breve tempo e annullare quasi totalmente i loading screen.

Per i fan della console di casa Sony, Respawn ha anche sottolineato che sarà implementata anche una delle feature più importanti del DualSense, che ha attirato l’attenzione degli autori di Star Wars Jedi Survivor:

«PlayStation 5 possiede [feedback] aptici interessanti sul suo controller e li stiamo approfondendo».

Sembra dunque che gli sviluppatori vogliano davvero rendere Jedi Survivor l’esperienza Star Wars più next-gen di sempre, realizzando un titolo pensato interamente per sfruttare a pieno tutto il potenziale delle nuove console.

Dichiarazioni che dunque corrispondono con quanto avevamo appreso tramite indiscrezioni prima del teaser trailer ufficiale: Respawn vuole realizzare qualcosa che sembri completamente nuovo rispetto al titolo precedente.

Un aspetto che sarà evidente soprattutto nella trama molto più oscura e incentrata prevalentemente sulla sopravvivenza, come del resto anticipato dallo stesso titolo.