Star Wars Jedi Survivor, il ritorno di Cal non sarebbe poi così lontano

Star Wars Jedi Survivor, il sequel del titolo di Respawn Entertainment, vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi, tanto che ora potrebbe essere stato svelato il mese di lancio.

Il successore di Jedi Fallen Order (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è stato confermato alcuni mesi fa in occasione della Star Wars Celebration, celebre manifestazione dedicata alla saga creata da George Lucas.

Tra le varie cose, il sequel promette una trama molto più matura, visto e considerato che il team di sviluppo ha intenzione di far fare al franchise un salto in avanti.

Ora, dopo che una prima data di uscita è spuntata su PlayStation Store diverse settimane fa, è ora il turno di un nuovo indizio circa il lancio del gioco, indizio davvero molto credibile.

Come riportato anche da The Gamer, Star Wars Jedi Survivor non subirà alcun ritardo, perlomeno secondo un nuovo report emerso in queste ore.

L’insider Jeff Grubb ha infatti affermato che lo sviluppo del gioco sta tutto sommato procedendo bene, con EA pronta a iniziare la promozione del gioco a dicembre.

Si tratta di un aggiornamento in linea con quello che le stesse fonti hanno riferito a Grubb ad agosto, suggerendo che – nonostante un certo silenzio dei canali ufficiali – non c’è motivo di temere un rinvio.

Se tutto ciò corrisponde al vero, significa che Jedi Survivor vedrà la luce entro e non oltre il mese di marzo 2023, nonostante EA non si sia ancora espressa al riguardo.

Grubb ha discusso la cosa nel podcast Game Mess Mornings di Giant Bomb, affermando che Star Wars Jedi Survivor è sempre stato in linea con una data di uscita fissata a marzo del prossimo anno. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che lo sviluppatore americano aveva già chiarito che la maggior parte dei miglioramenti di questo sequel riguarderà soprattutto l’aspetto grafico.

Ma non è tutto: sembra che gli appassionati non resteranno delusi neppure dai personaggi che saranno inclusi nel gioco, specie i villain che dovranno tenere testa a Cal Kestis.