Star Wars Jedi Survivor, spunta una data di uscita dallo store PlayStation

Star Wars Jedi Survivor è stato un annuncio molto apprezzato, perché il precedente titolo di Respawn Entertainment si rivelo una bella sorpresa.

Jedi Fallen Order, che trovate su Amazon, ha aperto la strada per un vero e proprio nuovo franchise all’interno di Electronic Arts.

Il prossimo capitolo avrà infatti anche una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo tenga al proprio progetto.

E in Star Wars Jedi Survivor potrebbe tornare anche uno dei villain più amati della saga che, no, non è Darth Vader.

Sebbene sappiamo che Survivor sarà un titolo destinato alla prossima annata, non sappiamo ancora la data precisa in cui il titolo arriverà sulle nostre console.

Ma, come riporta DualShockers, pare che lo store PlayStation si sia fatto scappare la data di uscita di Star Wars Jedi Survivor.

La possibile data di uscita arriva tramite l’account Twitter di PlayStation Game Size, noto per aver fatto trapelare spesso date di rilascio, aggiornamenti, dimensioni di gioco e tante altre informazioni sul database PlayStation, che spesso si rivelavano ufficiali.

Poco dopo la creazione di una pagina dello store per Star Wars Jedi Survivor, l’account ha scoperto una data di uscita per il gioco attraverso il database PSN.

STAR WARS Jedi: Survivor™ Listed For Early March 2023 (Maybe Late Feb) on PSN DB https://t.co/TXqwYVmy2a pic.twitter.com/N2gkZK55oe — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 22, 2022

Star Wars Jedi Survivor potrebbe avere una data di uscita fissata per marzo 2023 stando a quanto emerso dai dati.

La data sembra molto plausibile viste le solite finestre di uscita dei videogiochi della prima parte dell’anno, ma ovviamente non si tratta ancora di un dato da considerare definitivo.

Nel frattempo c’è un altro gioco di Star Wars che è stato rinviato, forse non ve lo ricordavate ma deve arrivare anche su Nintendo Switch.

Per quanto riguarda il mondo di Electronic Arts, invece, l’azienda sta vivendo un periodo molto turbolento. E ci si mette anche l’ex-CEO con dichiarazioni decisamente forti.