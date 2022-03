Star Wars Jedi Fallen Order 2 potrebbe mostrarsi presto: c’è un evento

L’attesa per le prime informazioni ufficiali su Star Wars Jedi Fallen Order 2 potrebbe finire molto presto, secondo le indiscrezioni riportate da un noto giornalista.

Il primo Jedi Fallen Order è stato infatti particolarmente apprezzato dalla community e si è rivelato un grande successo commerciale, che ha convinto Electronic Arts a proseguire la saga con un nuovo importante capitolo.

Pochi mesi fa è infatti arrivata la conferma non solo di un nuovo sequel in arrivo, ma anche di altri due giochi di Star Wars sviluppati da Respawn, sui quali al momento abbiamo ben poche informazioni.

Il giornalista Jeff Grubb, che già prima dell’annuncio ufficiale aveva previsto un lancio entro la fine del 2022, oggi ritiene di sapere con certezza quando dovrebbe essere mostrato il sequel per la prima volta al pubblico.

Durante il suo podcast GamesBeat Decides, dove ha discusso di molte delle ultime notizie legate all’industria, Jeff Grubb ha trovato infatti anche il tempo di svelare nuove indiscrezioni sul secondo capitolo di Jedi Fallen Order, rivelando la manifestazione che accoglierebbe il primo trailer del titolo.

L’evento prescelto sarebbe la Star Wars Celebration, la celebre manifestazione annuale dedicata agli appassionati di Guerre Stellari, che quest’anno si svolgerà dal 26 al 29 maggio.

Star Wars Celebration è già stato utilizzato in passato per svelare in anteprima le ultime novità sulle produzioni Star Wars di Electronic Arts: Jeff Grubb sostiene che «al 100%» sarà così anche per Jedi Fallen Order 2.

Potete ascoltare voi stessi le sue dichiarazioni scorrendo fino a 1.38.08 del suo podcast in video, che vi riproporremo di seguito:

Il giornalista ammette anche di essere convinto che il titolo uscirà durante i primi mesi del 2023, ma che una release a fine 2022 sarebbe comunque possibile.

Se l’indiscrezione venisse confermata, mancherebbero dunque poco più di due mesi al primo trailer ufficiale di Jedi Fallen Order II: al momento non è però arrivata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, motivo per il quale vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute precauzioni.

Che qualcosa in merito si stia muovendo è apparso evidente anche grazie ai set di LEGO Star Wars: un leak ha svelato un nuovo prodotto proprio a tema Jedi Fallen Order.

Il secondo capitolo dovrebbe vederci ancora una volta nei panni del Padawan Cal Kestis: il primo gioco aveva già anticipato dettagli sul sequel, grazie alla presenza di un intero ramo di abilità ancora da sbloccare.