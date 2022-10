Star Wars Eclipse torna a far parlare di sé: dettagli su trama e nuove razze

L’ambizioso Star Wars Eclipse di Quantic Dream è rimasto nell’ombra in questi ultimi mesi, ma ora se ne torna a parlare.

L’idea che gli autori di Detroit Become Human (che trovate su Amazon) possano avere a che fare con un universo così importante come quello di Star Wars è senz’altro galvanizzante.

Al quale, per altro, Star Wars Eclipse si potrebbe ispirare molto stando alle prime informazioni emerse qualche tempo fa.

E mentre l’uscita del titolo è ancora un mistero completo, con una data di uscita che potrebbe essere davvero lontanissima, emergono alcuni dettagli sul progetto.

Come ogni prodotto ambientato nell’universo di Star Wars, anche Eclipse sarà ovviamente canonico in qualche modo.

E, come riporta VGC, il titolo di Quantic Dream sembrerebbe concentrarsi sull’aspetto politico delle guerre stellari, così come introdurre delle nuove razze.

I dettagli della storia, inclusi alcuni dei personaggi principali, sono stati descritti in un nuovo report del podcast Sacred Symbols.

Star Wars Eclipse sembrerebbe ancora in una fase di produzione molto precoce, non ancora realmente in produzione.

Il podcast prosegue descrivendo i documenti forniti loro, che sembrano fornire una panoramica di uno dei personaggi principali del gioco.

Sarah, questo il nome del personaggio, è descritta come una trentenne atletica ed è un membro di una razza simile a quella umana. Questa razza è alla guida di una sorta di impero chiamato The Zaraan, una razza mai vista prima in Star Wars.

Inoltre sembrerebbe una vera credente fanatica della violenza e della, sposata con un personaggio di nome Xendo, che è molto più morbido rispetto a questi argomenti. Una parte di Star Wars Eclipse sembrerebbe ruotare attorno a questi due personaggi e alla loro relazione.

Ovviamente non sappiamo se questi dettagli sulla trama siano più o meno affidabili e, come sempre, non ci resta che attendere l’uscita del titolo che è difficilmente prevedibile.

In ogni caso i fan di Star Wars potranno stare tranquilli perché, stando a quanto riferito da alcune fonti, ci sarà un videogioco ispirato al franchise ogni sei mesi.