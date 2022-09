Star Wars Eclipse sarà fortemente ispirato da Detroit Become Human

Star Wars Eclipse, il nuovo capitolo videoludico di Guerre Stellari realizzato da Quantic Dream, alla fine potrebbe risultare molto più somigliante alle loro precedenti opere rispetto al previsto, almeno stando alle parole ufficiali del team di sviluppo.

Gli autori intendono infatti realizzare un’opera ambiziosa che tragga spunto da uno degli aspetti che ha decretato il successo di Detroit Become Human (che trovate su Amazon): la possibilità di plasmare noi stessi la storia sotto diversi punti di vista.

Un elemento che ha da sempre contraddistinto le opere di Quantic Dream, che dopo essere stata ufficialmente acquisita dal gigante NetEase dispone adesso di tutte le risorse necessarie per portare a termine la loro visione.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, il CEO Guillaume de Fondaumiere ha dunque sottolineato che Star Wars Eclipse manterrà tutti gli aspetti di gameplay che i fan si aspettano dal loro studio, ribadendo che sarà comunque un action-adventure narrativo.

Naturalmente, pur avendo aspetti particolarmente somiglianti con opere come Detroit Become Human, il team continuerà a innovare e sperimentare nuove idee per quello che è un progetto particolarmente ambizioso:

«Con Star Wars Eclipse manterremo certamente gli elementi fondamentali di un gioco Quantic Dream: storia e personaggi molto forti, diversi protagonisti giocabili e, ovviamente, dare la possibilità ai giocatori di cambiare come si svilupperà la storia in base alle loro azioni e decisioni».

Il CEO ha però sottolineato che non sarà identico alle loro precedenti opere, ribadendo di tenere a mente che si tratta di un action-adventure e che proprio gli elementi d’azione giocheranno un ruolo molto importante.

Resta naturalmente da capire se questo significherà l’abbandono dei Quick Time Event o una loro ulteriore evoluzione: purtroppo non sono arrivati ulteriori chiarimenti in proposito, ma Quantic Dream ha promesso che approfondiranno l’argomento in futuro.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe necessario molto più tempo per lo sviluppo rispetto al previsto e un lancio potrebbe slittare addirittura al 2027. Un’ipotesi a cui ha risposto però lo stesso team di produzione, che ha voluto precisare di non aver annunciato alcuna data d’uscita.