Star di Stranger Things torna su WoW dopo 18 anni: “mi ha rovinato la vita”

L’MMO più famoso del mondo ha tantissimi fan famosi, tra cui le star di Stranger Things, una in particolare che sta per tornare su WoW dopo 18 anni.

Mentre il mondo di Warcraft si è espanso notevolmente insieme alla sua notorietà, tra tantissimi videogiochi e prodotti collaterali che hanno ampliato la lore del fantasy di Blizzard.

Tra i fan di World of Warcraft più noti nel mondo dello spettacolo c’è anche Henry Cavill, che ha dichiarato che produrrà un videogioco prima o poi, tra l’altro.

E mentre Stranger Things fa un’incursione videoludica nel mondo della VR, una delle star più note tornerà a giocare a WoW, addirittura in streaming.

È David Harbour che, come riporta PC Gamer, sarà protagonista di un’attività su Twitch in collaborazione con Blizzard.

Quest’anno, a giugno, Harbour aveva rivelato di aver giocato veramente troppo a World of Warcraft quando era più giovane:

«Nel 2005 ho giocato come un matto a questo gioco! Mi ha rovinato la vita per circa un anno. Voglio dire, ero fuori di testa. Ero follemente dipendente da questo videogioco.»

L’attore giocava un Elfo della Notte di nome Norad, talmente potente da diventare il secondo tank di tutta la sua gilda. Un loop di gioco che ha travolto l’attore per molto tempo, prima che la sua carriera prendesse il volo. Come i draghi di Dragonflight, l’ultima espansione di World of Warcraft disponibile da pochissimo.

David Harbour ha giocato in streaming alcuni dungeon presenti nell’espansione nella giornata di oggi, che ha segnato da Stranger Things ufficialmente il suo ritorno su WoW dopo 18 anni.

