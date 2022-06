Un’attrice di Stranger Things è approdata su Twitch, ed è super competitiva

I videogiochi sono ormai un medium conosciutissimo e molto amato, anche dai personaggi famosi, tra cui un’attrice di Stranger Things che gioca a Valorant.

Lo shooter di Riot Games, di cui trovate i crediti virtuali su Amazon, è un gioco curiosamente molto complesso da approcciare, nonostante sia free-to-play.

Ma è un titolo sempre più giocato e amato, pertanto non è così strano che ci siano giocatori anche “illustri” che vengano colti dal fascino di Valorant, nonostante gli scivoloni.

Stranger Things è arrivato alla sua ultima stagione su Netflix e, a proposito di videogiochi, ci sono una serie di titoli che dovreste recuperare se siete amanti dello show.

Come riporta Twinfinite, c’è un’attrice di Stranger Things che è talmente appassionata di Valorant da inserirlo nella sua routine extra-lavorativa, addirittura giocandolo in streaming.

Si tratta di Grave Van Dien, che interpreta Chrissy Cunningham nello show. Un personaggio che, senza fare troppi spoiler, non vive esattamente una fine felice ad Hawkins.

L’attrice, che su Twitch si chiama BlueFille, è una giocatrice appassionata di Valorant, Fortnite e Overwatch e altri giochi molto popolari. E competitivi, tra l’altro.

the actor that plays chrissy in stranger things plays val wtf pic.twitter.com/PNauR98kKx

— soph (@super_sophia11) May 31, 2022