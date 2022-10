Henry Cavill produrrà un videogioco: «è qualcosa di importante per me»

Se conoscete Henry Cavill fuori dal grande schermo saprete che è un grandissimo fan dei videogiochi.

L’attore che ha prestato il volto anche al Geralt di Netflix, realizzando il suo sogno di diventare il suo protagonista preferito dei videogiochi (della saga di The Witcher che trovate su Amazon), ha più volte dimostrato la sua passione.

Leggendario è il suo video in cui monta il suo nuovo PC da gaming, in pieno lockdown da pandemia, diventato virale. Lo stesso PC che, qualche tempo fa, aveva un bel problema.

Un PC di cui però si è preso cura in maniera molto attenta, tanto da montarci una fiammante GTX 3090 (per la nostra invidia ovviamente).

Henry Cavill è Geralt in The Witcher (Netflix)

Per capire quanto il buon Henry Cavill sia appassionato di videogiochi, basta ricordare la leggendaria storia del suo ingaggio per Man of Steel.

Cavill ha più volte raccontato di non aver risposto alla telefonata del suo agente, che gli comunicava di aver vinto il provino per il film, perché stava finendo un raid con la sua crew di World of Warcraft.

Qualche anno dopo, 27 ottobre 2022, ad Henry Cavill viene chiesto come mai, data la sua passione, non si è ancora buttato nella produzione di un videogioco.

La risposta è stata: «è solo una questione di tempo».

Dopo aver rivelato di aver trovato parecchio tempo libero per sfondarsi a Total War Warhammer III, in cui è diventato incredibilmente anche un easter-egg, il giornalista Josh Horowitz gli chiede come mai non ha mai pensato di produrre un videogioco, e perché non l’ha fatto prima.

Henry Cavill ha risposto (intorno al minuto 38:30 nel video qui sopra) in maniera molto interessante:

«Verrà il momento. È qualcosa che sono molto entusiasta di fare e qualcosa che è importante per me. Voglio essere lì dall’inizio delle cose e guidare la nave dall’inizio e quel momento arriverà. È solo una questione di tempo.»

Insomma, pare proprio che Henry Cavill stia tramando qualcosa e pensando già al suo ingresso, come produttore, nel mondo dei videogiochi.

E pensare che la crew di Netflix ha detto peste e corna dei videogiochi e romanzi di The Witcher, che Cavill ama alla follia.

Chissà che non sia proprio uno dei prossimi The Witcher a vedere l’attore nelle vesti di produttore, magari proprio il remake annunciato di recente.