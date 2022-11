Stranger Things, annunciato un nuovo gioco horror con Vecna protagonista

Con un annuncio arrivato decisamente a sorpresa, Netflix ha annunciato ufficialmente Stranger Things VR, un nuovo videogioco ispirato alla celebre serie TV sviluppato da Tender Claws, pensato per le principali piattaforme per la realtà virtuale.

Considerata la sempre maggiore importanza che il colosso dello streaming sta riversando nel mercato videoludico, un nuovo progetto ispirato a uno dei suoi show più popolari di sempre (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) era probabilmente inevitabile, ma il reveal di questo nuovo capitolo si è rivelato particolarmente interessante.

Come riportato da DualShockers, Stranger Things VR ci farà infatti impersonare Vecna, l’antagonista della quarta stagione intento a progettare la sua vendetta nei confronti di Hawkins e di Undici.

Si tratta dunque di un gioco horror ambientato in una versione alternativa dello show: come potete vedere nel primo trailer proposto in apertura, questo progetto ci fa vedere che cosa succederebbe se Vecna riuscisse a conquistare il mondo degli umani.

Non abbiamo attualmente molti dettagli sul gameplay, ma possiamo aspettarci un gioco horror con dimensioni alternative popolate da creature demoniache: nei panni del celebre antagonista dovremo invadere gli incubi e i ricordi dei più amati personaggi della saga, trasformandoli in incubi.

Ciò ci permetterà anche di scoprire anche l’origine dell’antagonista e la sua successiva trasformazione, oltre a scoprire come è riuscito a influenzare alcuni eventi visti nelle precedenti stagioni dello show.

Il lancio di Stranger Things VR è attualmente previsto entro la fine del 2023, ma non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla disponibilità per le piattaforme in realtà virtuale né sul gameplay stesso. In ogni caso, si tratta di un progetto che potrebbe rivelarsi molto affascinante per la serie e che varrà la pena di tenere d’occhio: se dovessero arrivare ulteriori novità, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Lo show ha già avuto modo di citare direttamente i videogiochi nel corso dell’ultima stagione: c’è un easter egg legato proprio a Vecna preso direttamente dall’universo di Resident Evil.

Nel frattempo, il colosso dello streaming continua a puntare fortemente su questo settore: non solo è stato già annunciato l’acquisizione del suo sesto studio di sviluppo, ma è stato confermato anche l’arrivo di ulteriori 50 giochi gratis per gli abbonati.