Stanco di aspettare Spider-Man 2, un giocatore se lo è creato da solo

Uno tra gli annunci più importanti del PlayStation Showcase di settembre è stato senza dubbio Marvel’s Spider-Man 2, il nuovo titolo di Insomniac Games.

Il team dunque, dopo il grande successo del primo Marvel’s Spider-Man, tornerà a cimentarsi a lavorare su uno degli eroi più iconici dell’universo Marvel, questa volta in esclusiva PS5.

Durante lo Showcase è stato mostrato anche un trailer del gioco decisamente rifinito e bene fatto, tanto che il team ha dovuto confermare ai più dubbiosi che non si trattava affatto di un video in CGI.

Sembra inoltre che in Spider-Man 2 sarà introdotto anche uno dei personaggi più amati del mondo dell’Uomo Ragno.

L’attesa per questo nuovo capitolo delle avventure dell’alter ego di Peter Parker targato Insomniac potrebbe essere molto lunga, i fan dunque non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di creare uno Spider-Man 2 da soli.

Stiamo parlando degli utenti Gibbo9 e Serp Serter che, tramite post su Twitter e un video su Youtube, hanno condiviso con la community un progetto in Unreal Engine a cui lavorano da tanto tempo e che sembra essere decisamente valido.

Si tratta ovviamente di un lavoro ancora in stato iniziale, ma ciò che è possibile osservare è che si tratta di una produzione dagli elementi alquanto intriganti.

Le animazioni ad esempio sono fluide e ben riuscite, potremmo dire che riescono nel tentativo di non farci rimpiangere quelle dei grandi progetti ad alto budget.

Very early stages of the vaulting system are in! #ue4 #gamedev #spiderman

Also, go check out Sarp's vid of the project on his channel! https://t.co/CNLN2BZoAO pic.twitter.com/VpAQjcL2gy

— gibb0 (@gibb09) November 20, 2021