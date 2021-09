Stanchi dei Joy-Con? Un nuovo controller Switch sarebbe in arrivo

I Joy-Con di Nintendo Switch sono il punto di forza della console ibrida, ma nel tempo si è creato un rapporto di amore e odio verso questa periferica dai giocatori.

Talmente tanto che in molti sono passati rapidamente ad utilizzare il Controller Pro, così da avere una sicurezza maggiore mentre si gioca.

I piccoli controller sono stati funestati da sempre dal grande problema del drifting, che molte volte si è tentato di riparare o aggirare definitivamente.

In breve tempo, dal lancio, si sono moltiplicati i rimedi per aggiustare i Joy-Con difettosi, dai più professionali ai più amatoriali.

Pur non scoprendo come risolvere definitivamente il problema, forse ci sarà un nuovo controller da prendere in considerazione per Nintendo Switch.

Un brevetto riportato da Nintendo Life sembrerebbe riferirsi ad una nuova periferica in arrivo per la console ibrida.

Una nuova richiesta di brevetto presentata con il nome di “Nintendo Game controller” è stata pubblicata oggi, 16 settembre 2021, presso gli organi competetenti statunitensi.

L’identificativo del brevetto in questione è BKEAHC043. Ovviamente il nome non ci dice granché, anche se siamo certi che gli ID denominati “HAC” identificano tutti i prodotti per Switch.

HAC-001 è la console, il Joy-Con sinistro è HAC-015, ed il Ring-Con di Ring Fit Adventure è HAC-022 ad esempio. Cosa potrebbe essere, nel concreto, questo nuovo controller?

Se pensiamo che il controller ispirato a SNES per giocare su Nintendo Switch Online è denominato HAC-042, questo numero conseguente potrebbe significare una periferica per giocare specificatamente ai giochi presenti nel servizio in abbonamento.

Il che farebbe il paio con i recenti rumor per cui i giochi del Nintendo 64 stanno per arrivare su Switch, ed il controller potrebbe essere una riproposizione.

Ancor più improbabile sarebbe se il nuovo controller replicasse il Game Boy, anch’esso forse destinato ad infoltire il catalogo di Nintendo Switch Online.

Nel frattempo, Nintendo continua a non voler fare nulla per sistemare una volta il drifting dei Joy-Con, che non considera neanche un vero problema.