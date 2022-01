Stadia regala tanti giochi gratis a febbraio (due al Day One)

Google Stadia, tra alti e bassi, continua la sua corsa, rivelando ora i giochi gratis che verranno offerti agli abbonati durante il prossimo mese di febbraio di quest’anno.

Se la piattaforma per il gaming in streaming ha perso un po’ dello smalto iniziale, è altrettanto vero che il servizio non vuole arrendersi agli occhi dei giocatori di tutto il mondo.

Del resto, a gennaio Stadia ha offerto un pacchetto titoli tutto sommato notevoli, ragion per cui il 2022 sembra essere iniziato bene per l’azienda di Mountain View.

Come riportato anche da Android Central, sono ben 7 i giochi che approderanno sul catalogo Stadia Pro a partire dal prossimo primo febbraio.

La selezione è sicuramente capeggiata dal duo composto da Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before the Storm Remastered, entrambi in uscita lo stesso giorno (e quindi disponibili al Day One).

Per chi non lo sapesse, si tratta della versione rimasterizzata dei primi capitoli della serie, a cura di Deck Nine Games, Dontnod Entertainment.

Poco sotto, trovate l’elenco completo dei giochi in arrivo nei prossimi giorni:

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Nanotale

Merek’s Market

One Hand Clapping

Cosmic Star Heroine

Phogs

Settimane fa Google ha anche offerto la possibilità di poter provare gratuitamente giochi selezionati per un periodo di tempo limitato.

