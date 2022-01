Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono le migliore esclusive dell’anno

Microsoft ha deciso di rinnovare nuovamente gli sconti settimanali di Xbox Store: per un periodo limitato sarà possibile risparmiare su alcuni dei più grandi giochi disponibili per le console della casa di Redmond.

Oltre alle consuete Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, Xbox Store ha anche deciso di inaugurare tantissime nuove offerte speciali, che consentiranno di risparmiare fino al 90% su moltissimi titoli ricercati.

Da questa settimana sono infatti disponibili le promozioni dedicate al Capodanno Lunare, iniziativa già celebrata da Microsoft con una nuova console a tema in edizione limitata e che adesso consentirà di poter acquistare le migliori esclusive dell’anno a prezzi ridotti.

Uno di questi è sicuramente Halo Infinite, il cui multiplayer era già stato premiato dagli utenti ai The Game Awards: per pochi giorni potrete dunque acquistare la campagna con il 20% di sconto.

Ma non è l’unico capitolo della saga a essere disponibile in sconto, perché Xbox Store vi consentirà di recuperare tutti i capitoli della serie con sconti fino al 75%: potrete trovare in offerta tutti i capitoli principali della saga di Master Chief e non solo.

Il 2021 è stato un anno particolarmente ricco per le esclusive di casa Microsoft e potrete trovare in offerta anche altri due dei giochi più premiati da utenti e critica: stiamo parlando naturalmente di Forza Horizon 5, scontato del 10% in tutte le sue edizioni, e di Psychonauts 2 acquistabile al 40% in meno.

Vogliamo inoltre segnalare le offerte dedicate a THQ Nordic e Deep Silver, che vi consentiranno di acquistare grandi titoli come Biomutant, Metro Exodus, Darksiders III e tante altre produzioni ricercate dai giocatori.

Potrete anche recuperare molteplici giochi in sconto fino al 90%, tra i quali segnaliamo Agents of Mayhem, l’action game open world in terza persona ideato dai creatori di Saints Row che potrà essere vostro a soli 1.99€ o 2.99€ con il Total Mayhem Bundle.

Gli sconti dedicati al capodanno lunare termineranno mercoledì 2 febbraio, mentre tutte le altre promozioni dureranno come di consueto solo una settimana: di seguito vi riproporremo quelle che riteniamo essere le migliori offerte di Xbox Store, ma vi invitiamo a consultarle tutte a questo indirizzo.

Ricordiamo che su Xbox Game Pass presto entreranno a far parte i videogiochi di Activision: c’è chi ha già ripensato e ridesgnato l’interfaccia per tenerne conto.

In futuro potrebbero inoltre arrivare altre remastered sullo stile della Master Chief Collection: Fable e Gears sono tra i franchise più indiziati per la prossima raccolta.