Google Stadia regala nuovi giochi gratis a gennaio: c’è un grande action adventure

Con un nuovo breve post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google Stadia ha appena annunciato i nuovi giochi gratis che saranno disponibili a gennaio per tutti gli abbonati a Stadia Pro.

Ogni mese i giocatori iscritti hanno infatti la possibilità di riscattare senza costi aggiuntivi nuovi titoli da poter aggiungere al proprio catalogo: tra i regali di questo mese il più importante è sicuramente Darksiders III, l’amato terzo capitolo della saga Action Adventure di THQ Nordic.

Questo significa che avete ancora pochi giorni a disposizione per poter riscattare i giochi gratis di dicembre, tra i quali è disponibile anche una perla del genere horror.

Tutte le novità in arrivo per il prossimo mese sul servizio streaming sono state svelate con la pubblicazione di una nuova immagine, che potete vedere di seguito:

I nuovi titoli che saranno riscattabili gratuitamente per tutti gli abbonati a Stadia Pro sono dunque Darksiders III, Bloodstained, Shantae: Risky’s Revenge, Darkside Detective: A Fumble in the Dark e DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders.

Si tratta dunque di 5 perle videoludiche riscattabili e giocabili in streaming senza alcun costo aggiuntivo: Darksiders III è sicuramente il titolo più importante, trattandosi di un action-adventure hack and slash appartenente a un franchise molto amato dai suoi appassionati.

Ma anche Bloodstained e Shantae Risky’s Revenge non sono titoli da sottovalutare: il metroidvania e il platform sono infatti anch’essi due grandi titoli che terranno impegnati i giocatori molto a lungo in modo divertente.

Darkside Detective A Fumble in the Dark è invece una gradevolissima avventura grafica investigativa in pixel art, mentre DreamWorks Dragons Dawn of the New Riders è l’adattamento tratto dall’omonimo show di animazione che vi permetterà di interpretare un nuovo cavaliere in compagnia del suo fidato drago.

Tutti i titoli saranno riscattabili gratuitamente a partire dal 1 gennaio 2022: anche Google Stadia si sta dunque ufficialmente preparando a salutare il 2021 con grandi sorprese per i suoi giocatori.

Il colosso di Mountain View nelle scorse settimane aveva già iniziato a mettere in prova un’altra grande rivoluzione: la possibilità di poter provare gratuitamente giochi selezionati per un periodo di tempo limitato.

Una delle feature promesse durante il lancio è invece ufficialmente arrivata sul servizio in abbonamento, dopo ben due anni dall’uscita ufficiale: adesso si potrà prendere parte a giochi multiplayer senza aver bisogno di un invito.