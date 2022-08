Sta per arrivare un nuovo gioco sulla serie animata più irriverente di sempre

THQ Nordic ha confermato alla fine del Digital Showcase 2022 che è in sviluppo un nuovo gioco di South Park, che nulla avrà a che vedere coi due titoli su licenza usciti in precedenza.

La serie, che spopola anche su Amazon con ogni tipo di offerta immaginabile, è una di quelle che non ha certo bisogno di presentazioni.

Quando South Park: Il Bastone della Verità uscì nei negozi, nell’ormai lontano 2014, furono in molti a rimanere piacevolmente colpiti da quel gioco di ruolo made in Ubisoft (qui la nostra recensione).

Anche il sequel, ossia South Park: Scontri Di-Retti, piacque e non poco agli appassionati della serie animata più stramba di sempre (leggete qui se volete saperne di più).

Come riportato anche da Nibel su Twitter, alla fine del THQ Nordic’s Digital Showcase 2022 c’è stato un annuncio aggiuntivo, rivelando lo sviluppo un nuovo gioco di South Park.

Al momento purtroppo non sono state rivelate ulteriori informazioni sul gioco, ad eccezione di un’immagine dei South Park Digital Studios.

Poco sotto, il tweet di Nibel che conferma la notizia.

25 games have yet to be announced ..and one of them might be a South Park project #THQNordic2022 pic.twitter.com/dU6FZwMWXc — Nibel (@Nibellion) August 12, 2022

Con molta probabilità, salvo sorprese alla Gamescom di Colonia, sapremo di più su questo titolo solo nel corso del prossimo anno: i fan di South Park sono comunque avvisati, dato che i loro personaggi preferiti stanno per tornare.

Ricordiamo, per quei due o tre che non lo sapessero, che l’originale South Park è una serie televisiva animata statunitense nata nel 1997 e creata da Matt Stone e Trey Parker, nota per essere una delle più irriverenti e volgari della televisione, in maniera ancora maggiore rispetto a I Simpson o I Griffin.

Restando in tema, ecco quello che ci è stato mostrato e tutto quello che possiamo aspettarci dal futuro di THQ Nordic (incluso il nuovo Alone in the Dark, con somma gioia da parte dei fan del papà dei survival horror moderni).