Square Enix spenderà i soldi di Embracer (anche) per fare giochi in blockchain

Abbiamo già la notizia delle settimana, probabilmente, perché Square Enix ha ceduto molte delle sue IP occidentali ad Embracer Group.

Tra queste c’è Tomb Raider, il reboot di Crystal Dynamics che potete recuperare su Amazon, che non è più in mano al conglomerato nipponico.

Square Enix ha infatti venduto al gruppo numerose delle sue IP videoludiche, con un annuncio a sorpresa arrivato qualche ora fa.

Il tutto con un tempismo davvero singolare perché, come ricorderete, di recente è stato annunciato un nuovo capitolo della serie, in Unreal Engine 5.

La maxi-acquisizione di mercato vale ben 300 milioni di dollari e consente all’enorme gruppo videoludico di accedere a IP importanti come Deux Ex, Thief, Legacy of Kain e Tomb Raider.

Square Enix ha ceduto queste proprietà intellettuali a fronte di un’offerta davvero troppo importante, anche considerato che molti di questi videogiochi non venivano aggiornati da tempo (come Deus Ex).

In queste ore stanno uscendo tante informazioni come di consuetudine, con lo stesso processo di scoperta a cui siamo abituati durante queste grandi manovre di mercato.

Insieme al numero di IP ufficialmente cedute, analizzando il comunicato ufficiale (che potete leggere per intero qui) si iniziano a scoprire le motivazioni, e gli effetti di questa acquisizione quando verrà portata a termine.

Square Enix ha infatti le idee chiare sul modo in cui investirà i proventi della vendita ad Embracer Group, come scopriamo da uno stralcio del suddetto comunicato:

«In più, la transazione permette il lancio di nuovi business attraverso il progresso degli investimenti in campi come la blockhain, l’IA e il cloud.»

Insomma, Square Enix ha venduto le sue IP per sviluppare giochi in blockchain. Quindi comprendenti NFT, o altri contenuti e transazioni di tipo digitale.

Cosa ne sarà del nuovo Tomb Raider? Aspettiamo fiduciosi di saperne di più, continuando a farci le nostre idee nel frattempo.

E pensare che la nuova avventura di Lara Croft era partita con delle interessanti premesse, come un ritorno ad una caratterizzazione più simile alle origini.

Anche se, per alcuni, questo nuovo titolo potrebbe essere addirittura un remake.