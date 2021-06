Forspoken punta alla “miglior grafica mai vista in un open world” su PS5

Forspoken per PS5 punta alla miglior grafica mai vista in un open world, come rivelato da Square Enix in un nuovo video.

L’action RPG dalla casa di Final Fantasy VII Remake è in programma per il 2022, sebbene se ne sappia davvero poco al momento.

Il gioco era noto precedentemente come Project Athia ed è stato annunciato al primo evento di PlayStation 5 lo scorso anno.

È tornato ad esibirsi più di recente al primo Square Enix Presents, rivelando nome e qualche assaggio di gameplay.

Parlando in occasione della presentazione dell’alternativa di AMD al DLSS di Nvidia, lo studio head di Luminous Productions (la software house che ha curato Final Fantasy XV) Takeshi Aramaki ha sottolineato le ambizioni del progetto.

Il prossimo gioco del team di sviluppo giapponese ha in effetti stupito per la resa estetica, sebbene in ambienti abbastanza isolati per quanto visto finora.

«La visione del nostro studio è “creare giochi come non sono mai stati provati prima, fondendo le ultimissime tecnologie al mondo con l’arte“», ha spiegato Aramaki.

«Implementare la tecnologia cutting-edge di AMD nello sviluppo di Forspoken è l’incarnazione di quella filosofia. Con Forspoken, stiamo puntando a raggiungere la qualità grafica più alta mai vista in un gioco open world».

Una dichiarazione particolarmente forte, se consideriamo la concorrenza in questo ramo – talvolta persino dalla stessa Square Enix.

Com’è noto, la Parte 2 di Final Fantasy VII Remake sarà più aperta rispetto alla prima e questo potrebbe metterla in un certo senso in contrasto con Forspoken.

Forspoken che non sarà il solo a supportare FidelityFX Super Resolution, essendo un componente della lista che comprende pure Far Cry 6 e Resident Evil Village.

La replica di Nvidia potrebbe non farsi attendere troppo: il DLSS potrebbe sbarcare su console attraverso la chiacchierata Switch Pro.