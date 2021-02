Spyro 4 anticipato nel teaser del doppiatore: in arrivo un annuncio?

Il doppiatore Zeno Robinson potrebbe aver lanciato un teaser per Spyro 4, un nuovo capitolo non ancora annunciato della serie di Activision Blizzard.

Il voice actor ha ritwittato la condivisione di un account di fan della saga del draghetto viola, in cui si parlava di un easter egg lasciato nell’artbook di Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

In particolare, vi viene menzionato apertamente Spyro 4, sebbene il gioco non sia stato formalmente presentato.

Robinson ha ricondiviso questo easter egg, allegando alcune emoji che lascerebbero ben poco all’immaginazione.

Spyro e Crash Bandicoot hanno avuto finora destini molto simili, con collection comprendenti i capitoli originali rimasterizzati per le piattaforme moderne.

Crash Bandicoot ha già ottenuto il suo primo episodio realizzato ex novo, It’s About Time – ora in arrivo anche sulle console next-gen, Switch e PC -, mentre per Spyro 4 i tempi sembrerebbero maturi.

Ad occuparsi del nuovo gioco potrebbe essere, com’è stato per Crash, Toys for Bob e non Vicarious Visions, il team di sviluppo delle Trilogy che è stato inglobato in Blizzard.

Non è da escludere che ci siano altre sorprese in cantiere sul fronte delle vecchie glorie, dal momento che Activision ha anticipato l’imminente arrivo di nuovi remaster.