Splinter Cell Remake sarà doppiato in italiano? Arriva un primo indizio

La notizia ha sicuramente scosso i fan, in religioso silenzio da troppo tempo, visto che a quanto pare il primo capitolo di Tom Clancy’s Splinter Cell riceverà presto un vero e proprio remake.

Il publisher d’oltralpe non ha optato quindi per un sequel diretto di Splinter Cell Blacklist, bensì ha scelto di riproporre nella nuova generazione l’episodio madre della saga action stealth di Ubisoft.

Il reveal è stato accompagnato da un primo trailer, il quale non rivela purtroppo granché di questo nuovo progetto davvero molto atteso.

Vero anche che poche ore fa gli sviluppatori hanno però voluto chiarire che, nonostante non sarà un open world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti cardine dell’esperienza.

Ora, sono in molti ad essersi posti la domanda: il remake di Splinter Cell sarà doppiato in italiano? Se sì, Luca Ward si occuperà nuovamente di dare la sua voce al protagonista Sam Fisher?

La risposta è al momento ignota, sebbene poche ore fa è stato proprio Ward a “festeggiare” l’annuncio del nuovo capitolo in lavorazione con un post Facebook sicuramente molto interessante e che lascia ben sperare (taggando inoltre Ubisoft stessa).

Ward ha infatti scritto sul proprio profilo il seguente messaggio:

Splinter Cell Remake è Ufficiale! Qualche ora fa, Ubisoft ha annunciato che il primo iconico capitolo della saga di Sam Fisher tornerà, rifatto da zero per le nuove generazioni di console. Quanto siete gasati per questa notizia?